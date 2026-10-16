В Финляндии и Норвегии действуют две совершенно разные системы отопления: кто из них платит намного меньше

В Финляндии и Норвегии жилые дома отапливаются по-разному – и в результате одна из стран может экономить значительные средства. Норвежцы полагаются на автономные системы отопления, а вот в Финляндии города имеют централизованную систему.

Норвегия и Финляндия расположены рядом на севере Европы и имеют довольно схожие климатические условия, хотя между ними и есть определенные различия. Однако подходы к отоплению домов в этих странах совершенно разные, пишет Houz.no.

Как отапливают дома в Норвегии и Финляндии?

В городах и населенных пунктах Финляндии очень распространено централизованное теплоснабжение – большие котельные обеспечивают теплом целые улицы, используя тепло от переработки отходов, сжигания биомассы и комбинированного производства тепла и электроэнергии.

А вот в Норвегии система отопления полностью децентрализована – для обогрева домов местные жители используют электрические обогреватели и тепловые насосы, особенно в таунхаусах и частных домах.

Это различие очень сильно влияет, прежде всего, на предсказуемость расходов. Когда цены на электроэнергию в Норвегии сильно растут, дорожает и отопление жилья. А вот централизованная система в Финляндии помогает смягчить эти колебания, ведь риски распределяются между большим количеством участников системы.

Отличается и энергоэффективность домов: финские дома имеют качественную теплоизоляцию, герметичные окна и вентиляцию с рекуперацией тепла. А вот в Норвегии до сих пор сохранилось очень много старых домов, и в некоторых из них утепление не очень качественное. Это означает, что в морозы потребуется больше энергии, чтобы поддерживать нужную температуру.

Однако в деревнях Финляндии также достаточно распространено отопление дровами и топливными пеллетами. Впрочем, там также используют современные теплоаккумуляторы, сохраняющие тепло. А накопление энергии позволяет покупать электроэнергию в часы низких тарифов и использовать ее в удобное время.

Все это не означает, что норвежцам нужно переходить на финскую модель с централизованным отоплением – но несколько практических решений помогли бы сэкономить деньги. Речь идет, в частности, о теплоизоляции, установке накопителей тепла и автоматизации управления отоплением.