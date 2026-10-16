Норвегія та Фінляндія розташовані поруч на півночі Європи та мають досить подібні кліматичні умови, хоч у них і є певні відмінності. Але підходи до опалення будинків в цих країнах зовсім різні, пише Houz.no.

Як опалюють будинки в Норвегії та Фінляндії?

У містах та селищах Фінляндії дуже поширене централізоване теплопостачання – великі котельні забезпечують теплом цілі вулиці, використовуючи тепло від переробки відходів, спалювання біомаси та комбінованого виробництва тепла та електроенергії.

А ось у Норвегії система опалення повністю децентралізована – для обігріву будинків місцеві використовують електричні обігрівачі та теплові насоси, особливо в таунхаусах та приватних будинках.

Різниця дуже сильно впливає передусім на передбачуваність витрат. Коли ціни на електрику в Норвегії сильно ростуть, тоді дорожчає також і опалення оселі. А ось централізована система у Фінляндії допомагає пом'якшити ці коливання, адже ризики розподіляються між більшою кількістю учасників системи.

Відрізняється й енергоефективність будинків: фінські будинки мають якісну теплоізоляцію, герметичні вікна та вентиляцію з рекуперацією тепла. А ось у Норвегії досі збереглося дуже багато старих будинків, і в деяких з них утеплення не дуже якісне. Це означає, що в морози знадобиться більше енергії, аби підтримувати потрібну температуру.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Але в селах Фінляндії також досить поширене опалення дровами та паливними пелетами. Втім, використовують там також і сучасні теплоакумулятори, що зберігають тепло. А накопичення енергії дає можливість купувати електроенергію в дешеві години та використовувати її у зручний час.

Усе це не означає, що норвежцям потрібно переходити на фінську модель з централізованим опаленням – але кілька практичних рішень допомогли б заощадити гроші. Мовиться, зокрема, про теплоізоляцію, встановлення накопичувачів тепла та автоматизацію керування опаленням.