Многие украинцы, переезжающие за границу, со временем начинают искать работу. И многих интересует, какие же условия она предлагает.

Украинка Марина рассказала, что в Норвегии многие берут длинные летние отпуска, сообщает 24 Канал со ссылкой на maryna.in.norway.

Какие отпуска в Норвегии?

В Норвегии брать отпуска летом на 3 – 4 недели – это норма. А сама девушка обязательно летом берет отпуск на месяц, потому что завод закрывается на проверку и ремонт оборудования.

Большим плюсом в Норвегии есть отпускные,

– поделилась Марина.

Для того, чтобы получить их, нужно проработать весь предыдущий год, поэтому в 2025 можно получить отпускные за предыдущий, 2024 год. Так же за этот год отпускные будут получены в следующем году.

Украинка рассказала об отпусках в Норвегии: смотрите видео

Отпускные в Норвегии составляют 10,2% от годовой заработной платы. Поэтому отпуск в Норвегии – это возможность не только отдохнуть, но и путешествовать и восстановиться.

Последний рабочий день перед отпуском – идеальное время для гриля с коллегами. Такие моменты помогают лучше узнать норвежскую рабочую культуру и почувствовать настоящую атмосферу лета, – добавила девушка.

