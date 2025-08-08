Украинка Марина рассказала, что в Норвегии многие берут длинные летние отпуска, сообщает 24 Канал со ссылкой на maryna.in.norway.
Какие отпуска в Норвегии?
В Норвегии брать отпуска летом на 3 – 4 недели – это норма. А сама девушка обязательно летом берет отпуск на месяц, потому что завод закрывается на проверку и ремонт оборудования.
Большим плюсом в Норвегии есть отпускные,
– поделилась Марина.
Для того, чтобы получить их, нужно проработать весь предыдущий год, поэтому в 2025 можно получить отпускные за предыдущий, 2024 год. Так же за этот год отпускные будут получены в следующем году.
Отпускные в Норвегии составляют 10,2% от годовой заработной платы. Поэтому отпуск в Норвегии – это возможность не только отдохнуть, но и путешествовать и восстановиться.
Последний рабочий день перед отпуском – идеальное время для гриля с коллегами. Такие моменты помогают лучше узнать норвежскую рабочую культуру и почувствовать настоящую атмосферу лета, – добавила девушка.
