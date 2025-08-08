Українка Марина розповіла, що в Норвегії чимало людей беруть довгі літні відпустки, повідомляє 24 Канал з посиланням на maryna.in.norway.
Які відпустки в Норвегії?
В Норвегії брати відпустки влітку на 3 – 4 тижні – це норма. А сама дівчина обов'язково влітку бере відпустку на місяць, бо завод закривається на перевірку та ремонт обладнання.
Великим плюсом в Норвегії є відпускні,
– поділилася Марина.
Для того, аби отримати їх, потрібно пропрацювати весь попередній рік, тож у 2025 можна отримати відпускні за попередній, 2024 рік. Так само за цей рік відпускні будуть отримані у наступному році.
Українка розповіла про відпустки в Норвегії: дивіться відео
Відпускні у Норвегії складають 10,2% від річної заробітної плати. Тож відпустка в Норвегії – це можливість не тільки відпочити, але й подорожувати та відновитися.
Останній робочий день перед відпусткою – ідеальний час для гриля з колегами. Такі моменти допомагають краще пізнати норвезьку робочу культуру і відчути справжню атмосферу літа, – додала дівчина.
