Мошенники часто выбирают своими жертвами туристов – ведь во время отпуска люди более расслаблены и даже рассеяны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Кроме того, в другой стране люди часто незнакомы с местными обычаями, поэтому их проще обмануть.

Интересно Неужели все из-за прыжков в бассейн: почему отели переходят на "чайлдфри" и что делать семьям

Как мошенники обманывают туристов в Европе?

Когда отдыхающие прибывают в основные туристические зоны – например Колизей в Риме, или Ла-Рамбла в Барселоне, они, скорее всего, будут иметь с собой ценные вещи или наличные – и именно на это рассчитывают мошенники.

Пока туристы сосредоточены на достопримечательностях, членах семьи, или просто расслаблены, они становятся прекрасными мишенями для карманных краж. И несмотря на то, что потеря кошелька или паспорта может быстро превратить желанную поездку в кошмар, это не единственный способ, которым действуют мошенники.



Мошенники часто выбирают жертвами туристов / Фото Pexels

Существует также несколько распространенных схем, на крючок которых могут попасть туристы.

Мошенничество с петициями

Очень популярна эта схема мошенничества в Париже – мошенники выдают себя за работников благотворительной организации и просят подписать петицию на гуманитарную помощь. Очень часто эти "работники" – это девушки-подростки и молодые женщины, которые могут быть очень настойчивыми и порой просят деньги в придачу к подписи.

Впрочем, опасность заключается еще и в том, что пока вы оторветесь на подпись, сообщники обворуют ваши карманы. Чтобы избежать аферы, нужно отказывать тем, кто к вам обращается, и быстро шагать прочь, несмотря на просьбы.

Нечестные ставки

Часто эту мошенническую схему можно встретить у Эйфелевой башни или Миланского собора. Уличный мошенник предлагает сыграть в игру со ставками: есть шарик и несколько кубков. Кубки перемешиваются, и задача игрока – угадать, под каким кубком шарик.

Вокруг часто толпятся люди, чтобы создать иллюзию честности – и когда игрок делает ставку, шарик исчезает, ведь матч подстроен. И если турист попытается вернуть свои деньги, может столкнуться с запугиванием или даже насилием от сообщников мошенника.

Подарки

Этот тип мошенничества широко распространен по всей Европе, а особенно в Риме – суть его заключается в том, что мошенники предлагают "подарки" – обычно непринужденно завязывают браслет или ленту. А когда жертва пытается уйти с подарком, продавец требует оплату, и может даже связаться с мошенниками поблизости, чтобы запугать жертву и заставить заплатить.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие фразы на английском нужно запомнить: они помогут где угодно за рубежом.