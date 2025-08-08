Укр Рус
Новини про роботу за кордоном "Обов'язково беру 4 тижні влітку": українка розповіла, які відпустки в Норвегії
8 серпня, 22:27
"Обов'язково беру 4 тижні влітку": українка розповіла, які відпустки в Норвегії

Марина Блохіна
Основні тези
  • В Норвегії нормою є брати відпустки влітку на 3-4 тижні, відпускні складають 10,2% від річної заробітної плати.
  • Для отримання відпускних потрібно пропрацювати весь попередній рік, а останній робочий день перед відпусткою часто відзначають грилем з колегами.

Чимало українців, що переїжджають за кордон, з часом починають шукати роботу. І багатьох цікавить, які ж умови вона пропонує.

Українка Марина розповіла, що в Норвегії чимало людей беруть довгі літні відпустки, повідомляє 24 Канал з посиланням на maryna.in.norway

Які відпустки в Норвегії?

В Норвегії брати відпустки влітку на 3 – 4 тижні – це норма. А сама дівчина обов'язково влітку бере відпустку на місяць, бо завод закривається на перевірку та ремонт обладнання. 

Великим плюсом в Норвегії є відпускні, 
– поділилася Марина. 

Для того, аби отримати їх, потрібно пропрацювати весь попередній рік, тож у 2025 можна отримати відпускні за попередній, 2024 рік. Так само за цей рік відпускні будуть отримані у наступному році.

Українка розповіла про відпустки в Норвегії: дивіться відео

 

Відпускні у Норвегії складають 10,2% від річної заробітної плати. Тож відпустка в Норвегії – це можливість не тільки відпочити, але й подорожувати та відновитися. 

Останній робочий день перед відпусткою – ідеальний час для гриля з колегами. Такі моменти допомагають краще пізнати норвезьку робочу культуру і відчути справжню атмосферу літа, – додала дівчина. 

