Чимало українців, що переїжджають за кордон, з часом починають шукати роботу. І багатьох цікавить, які ж умови вона пропонує.

Українка Марина розповіла, що в Норвегії чимало людей беруть довгі літні відпустки, повідомляє 24 Канал з посиланням на maryna.in.norway.

Які відпустки в Норвегії?

В Норвегії брати відпустки влітку на 3 – 4 тижні – це норма. А сама дівчина обов'язково влітку бере відпустку на місяць, бо завод закривається на перевірку та ремонт обладнання.

Великим плюсом в Норвегії є відпускні,

– поділилася Марина.

Для того, аби отримати їх, потрібно пропрацювати весь попередній рік, тож у 2025 можна отримати відпускні за попередній, 2024 рік. Так само за цей рік відпускні будуть отримані у наступному році.

Українка розповіла про відпустки в Норвегії:

Відпускні у Норвегії складають 10,2% від річної заробітної плати. Тож відпустка в Норвегії – це можливість не тільки відпочити, але й подорожувати та відновитися.

Останній робочий день перед відпусткою – ідеальний час для гриля з колегами. Такі моменти допомагають краще пізнати норвезьку робочу культуру і відчути справжню атмосферу літа, – додала дівчина.

