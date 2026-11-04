Министр транспорта Испании неожиданно заявил об отставке: в чем причина

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что уходит в отставку после двух железнодорожных катастроф, повлекших за собой летальные исходы. Обе они произошли менее чем за год.

О решении уйти в отставку министр транспорта заявил во вторник во время беседы с депутатами, сообщает BBC.

Что известно об отставке министра транспорта Испании?

Пуэнте заявил, что принял решение уйти в отставку после последней катастрофы с двумя скоростными поездами, произошедшей 28 октября. При этом он не сообщил, когда именно планирует покинуть свой пост.

Министр транспорта в такой стране, как Испания, не может оставаться на посту после двух катастроф такой тяжести, произошедших менее чем за год,

– сообщил он.

Авария на прошлой неделе стала одной из самых страшных железнодорожных катастроф во всей современной истории Европы, а также самой страшной аварией в Испании с 2013 года. Пуэнте объявил о своем решении после длительного заседания Конгресса во вторник вечером. В ходе заседания он изложил новые меры безопасности на железных дорогах, а также ответил на вопросы оппозиции.

Кроме того, он сообщил, что не только уходит с поста, но и снимает свое имя со списков на досрочных выборах в законодательные органы.

Многие наблюдатели считают аварию огромной электоральной неудачей для правительства, возглавляемого социалистами. Они полагают, что это сделает невозможной победу Санчеса на выборах.

Положение Пуэнте также поставило его и премьер-министра перед дилеммой: отказ от отставки может выглядеть нетактично после аварии, а вот сама отставка будет воспринята как признание вины министра и правительства.

Министр транспорта выбрал второй вариант и заявил, что покидает пост из соображений достоинства, по собственной воле и "из уважения к жертвам".