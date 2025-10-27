В популярную достопримечательность Барселоны будут впускать на полмиллиона человек меньше: в чем причина
- Мозаичный парк Гуэль в Барселоне ограничит количество посетителей на 500 000 с 2027 года.
- Эти меры направлены на то, чтобы парк "снова принадлежал жителям Барселоны", сократив количество туристов до 3,9 миллиона ежегодно.
Туристы в Барселоне могут быть недовольны: ведь уже совсем скоро к одной из самых известных достопримечательностей города смогут попасть далеко не все.
Многие туристы съезжаются в Барселону не только для того, чтобы насладиться невероятным испанским теплом, но и для туристических достопримечательностей. И к одной из них уже вскоре будут пускать на 500 000 меньше туристов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Куда в Барселоне ограничат вход туристов?
Мозаичный парк Гуэль – это одна из самых популярных туристических точек Барселоны. И туристы вскоре будут вынуждены отказаться от ее посещения – ведь парк планирует ограничить количество визитов на полмиллиона.
Парк расположен в центре города, но одновременно и отделен от него и как бы противостоит Барселоне. Он расположен на возвышении, и его умиротворенная атмосфера противопоставляется суете деловых кварталов Барселоны.
Парк был спроектирован известным каталонским архитектором Антонио Гауди еще в начале прошлого века, а для публики открылся в 1926 году. Впрочем, уже с 2027 года культовый парк и сады рядом смогут посетить на 500 000 человек меньше, пишет The Local Spain.
Сейчас ежегодно в парк попадает 4,5 миллиона туристов, и каждый билет стоит почти 20 евро. А ограничение количества билетов поможет сократить количество посетителей до 3,9 миллиона. Мероприятия нужны для того, чтобы парк "снова принадлежал жителям Барселоны". Кроме того, в городе предупредили, что количество билетов планируют сокращать и в будущем.
