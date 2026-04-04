Пасха в Польше: какие магазины все же будут работать, несмотря на запрет
- На Пасху в Польше большинство магазинов будет закрыта, но некоторые небольшие магазины, автозаправочные станции и аптеки могут работать.
- В 2026 году Пасха будет праздноваться в разные дни из-за разных календарей, которыми пользуются римо-католики и православные церкви.
Пасха в Польше – это не только один из важнейших религиозных праздников, но и период, когда по всей стране меняется привычный ритм жизни. В частности, это касается работы магазинов: в праздничные дни действуют ограничения, из-за которых большинство торговых точек закрывается или работает по сокращенному графику.
Как будут работать магазины в Польше на Пасху – рассказало издание "Наш выбор".
Каким будет график работы магазинов в праздничные дни?
4 апреля в Великую (Страстную) субботу магазины будут работать по сокращенному графику. Согласно законодательству, торговля разрешена не дольше, чем до 14:00. Этот день имеет особое значение для верующих:
- они вспоминают пребывание Иисуса Христа во гробе,
- посещают храмы,
- завершают подготовку к Пасхе.
Именно поэтому рабочий день в сфере торговли сокращен. В то же время накануне праздников некоторые магазины могут работать дольше в предыдущие дни, чтобы дать возможность покупателям подготовиться.
В воскресенье, 5 апреля, на Пасху, а также в понедельник, 6 апреля (Пасхальный понедельник), большинство магазинов в Польше будет закрыто. Оба дня являются официальными выходными, и на них распространяется запрет торговли.
Где можно сделать покупки?
Несмотря на ограничения, базовые покупки все же будут возможны. Как пишет издание In Poland, в праздничные дни могут работать:
- небольшие магазины, где продавцом является владелец;
- некоторые магазины сетей, например Żabka, Carrefour Express, Stokrotka Express;
- автозаправочные станции;
- аптеки.
Впрочем, их график работы может отличаться в зависимости от города и конкретной точки.
Какие магазины будут работать в Польше на Пасху / Фото In Poland
Почему Пасху 2026 празднуют в разные дни?
В 2026 году часть украинцев в Польше – в частности греко-католики – впервые будут праздновать Пасху вместе с римо-католиками 5 апреля. В то же время в Украине православные и греко-католики будут отмечать праздник 12 апреля.
Все потому, что дата Пасхи не является фиксированной – она ежегодно вычисляется по сложной формуле. Основное правило было определено еще в 325 году: Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния, что наступает после весеннего равноденствия.
Однако разные церкви используют разные календари для этих вычислений:
- Римско-католическая церковь и большинство протестантов пользуются григорианским календарем;
- Православные церкви (включая большинство украинских) ориентируются на юлианский календарь или его вариации для определения даты Пасхи.
Именно из-за разницы между этими календарями (сейчас это 13 дней) и возникает расхождение в праздновании.