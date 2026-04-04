Пасха в Польше: какие магазины все же будут работать, несмотря на запрет

Пасха в Польше – это не только один из важнейших религиозных праздников, но и период, когда по всей стране меняется привычный ритм жизни. В частности, это касается работы магазинов: в праздничные дни действуют ограничения, из-за которых большинство торговых точек закрывается или работает по сокращенному графику.

Как будут работать магазины в Польше на Пасху – рассказало издание "Наш выбор".

Каким будет график работы магазинов в праздничные дни?

4 апреля в Великую (Страстную) субботу магазины будут работать по сокращенному графику. Согласно законодательству, торговля разрешена не дольше, чем до 14:00. Этот день имеет особое значение для верующих:

они вспоминают пребывание Иисуса Христа во гробе,

посещают храмы,

завершают подготовку к Пасхе.

Именно поэтому рабочий день в сфере торговли сокращен. В то же время накануне праздников некоторые магазины могут работать дольше в предыдущие дни, чтобы дать возможность покупателям подготовиться.

В воскресенье, 5 апреля, на Пасху, а также в понедельник, 6 апреля (Пасхальный понедельник), большинство магазинов в Польше будет закрыто. Оба дня являются официальными выходными, и на них распространяется запрет торговли.

Где можно сделать покупки?

Несмотря на ограничения, базовые покупки все же будут возможны. Как пишет издание In Poland, в праздничные дни могут работать:

небольшие магазины, где продавцом является владелец;

некоторые магазины сетей, например Żabka, Carrefour Express, Stokrotka Express;

автозаправочные станции;

аптеки.

Впрочем, их график работы может отличаться в зависимости от города и конкретной точки.



Какие магазины будут работать в Польше на Пасху

Почему Пасху 2026 празднуют в разные дни?

В 2026 году часть украинцев в Польше – в частности греко-католики – впервые будут праздновать Пасху вместе с римо-католиками 5 апреля. В то же время в Украине православные и греко-католики будут отмечать праздник 12 апреля.

Все потому, что дата Пасхи не является фиксированной – она ежегодно вычисляется по сложной формуле. Основное правило было определено еще в 325 году: Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния, что наступает после весеннего равноденствия.

Однако разные церкви используют разные календари для этих вычислений:

Римско-католическая церковь и большинство протестантов пользуются григорианским календарем;

Православные церкви (включая большинство украинских) ориентируются на юлианский календарь или его вариации для определения даты Пасхи.

Именно из-за разницы между этими календарями (сейчас это 13 дней) и возникает расхождение в праздновании.