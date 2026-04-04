Як працюватимуть магазини у Польщі на Великдень – розповіло видання "Наш вибір".

Яким буде графік роботи магазинів у святкові дні?

4 квітня у Велику (Страсну) суботу магазини працюватимуть за скороченим графіком. Згідно із законодавством, торгівля дозволена не довше, ніж до 14:00. Цей день має особливе значення для вірян:

вони згадують перебування Ісуса Христа у гробі,

відвідують храми,

завершують підготовку до Великодня.

Саме тому робочий день у сфері торгівлі скорочений. Водночас напередодні свят деякі магазини можуть працювати довше у попередні дні, щоб дати можливість покупцям підготуватися.

У неділю, 5 квітня, на Великдень, а також у понеділок, 6 квітня (Великодній понеділок), більшість магазинів у Польщі буде зачинена. Обидва дні є офіційними вихідними, і на них поширюється заборона торгівлі.

Де можна зробити покупки?

Попри обмеження, базові покупки все ж будуть можливі. Як пише видання In Poland, у святкові дні можуть працювати:

невеликі магазини, де продавцем є власник;

деякі магазини мереж, як-от Żabka, Carrefour Express, Stokrotka Express;

автозаправні станції;

аптеки.

Втім, їхній графік роботи може відрізнятися залежно від міста та конкретної точки.



Які магазини працюватимуть в Польщі на Великдень / Фото In Poland

Чому Великдень 2026 святкують у різні дні?

У 2026 році частина українців у Польщі – зокрема греко-католики – вперше святкуватимуть Великдень разом із римо-католиками 5 квітня. Водночас в Україні православні та греко-католики відзначатимуть свято 12 квітня.

Все через те, що дата Великодня не є фіксованою – вона щороку обчислюється за складною формулою. Основне правило було визначене ще у 325 році: Великдень святкують у першу неділю після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення.

Однак різні церкви використовують різні календарі для цих обчислень:

Римо-католицька церква та більшість протестантів користуються григоріанським календарем;

Православні церкви (включно з більшістю українських) орієнтуються на юліанський календар або його варіації для визначення дати Великодня.

Саме через різницю між цими календарями (зараз це 13 днів) і виникає розбіжність у святкуванні.