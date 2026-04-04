Як працюватимуть магазини у Польщі на Великдень – розповіло видання "Наш вибір".
Яким буде графік роботи магазинів у святкові дні?
4 квітня у Велику (Страсну) суботу магазини працюватимуть за скороченим графіком. Згідно із законодавством, торгівля дозволена не довше, ніж до 14:00. Цей день має особливе значення для вірян:
- вони згадують перебування Ісуса Христа у гробі,
- відвідують храми,
- завершують підготовку до Великодня.
Саме тому робочий день у сфері торгівлі скорочений. Водночас напередодні свят деякі магазини можуть працювати довше у попередні дні, щоб дати можливість покупцям підготуватися.
У неділю, 5 квітня, на Великдень, а також у понеділок, 6 квітня (Великодній понеділок), більшість магазинів у Польщі буде зачинена. Обидва дні є офіційними вихідними, і на них поширюється заборона торгівлі.
Де можна зробити покупки?
Попри обмеження, базові покупки все ж будуть можливі. Як пише видання In Poland, у святкові дні можуть працювати:
- невеликі магазини, де продавцем є власник;
- деякі магазини мереж, як-от Żabka, Carrefour Express, Stokrotka Express;
- автозаправні станції;
- аптеки.
Втім, їхній графік роботи може відрізнятися залежно від міста та конкретної точки.
Які магазини працюватимуть в Польщі на Великдень
Чому Великдень 2026 святкують у різні дні?
У 2026 році частина українців у Польщі – зокрема греко-католики – вперше святкуватимуть Великдень разом із римо-католиками 5 квітня. Водночас в Україні православні та греко-католики відзначатимуть свято 12 квітня.
Все через те, що дата Великодня не є фіксованою – вона щороку обчислюється за складною формулою. Основне правило було визначене ще у 325 році: Великдень святкують у першу неділю після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення.
Однак різні церкви використовують різні календарі для цих обчислень:
- Римо-католицька церква та більшість протестантів користуються григоріанським календарем;
- Православні церкви (включно з більшістю українських) орієнтуються на юліанський календар або його варіації для визначення дати Великодня.
Саме через різницю між цими календарями (зараз це 13 днів) і виникає розбіжність у святкуванні.