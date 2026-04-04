По этому случаю 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как не допустить популярных ошибок на праздники.

Как правильно говорить на украинском о пасхальных праздниках?

У сто девятнадцатой подборке подскажем, как правильно называть светлый праздник Пасхи, праздничный хлеб и как надо поздравлять с этим праздником.

Пасха или Великдень?

В Украине можно услышать разные названия для обозначения этого праздника. В большинстве словарей украинского языка за ним закреплено название "Великдень". А "Воскресіння Христове" – более церковный вариант. Это название используют и в торжественном стиле и в художественных произведениях.

Также можно услышать название "Пасха". Все же украинский языковед Александр Авраменко говорит, что слово "ПасХа" означает "Пейсах", "Песах" – а это иудейский праздник. Зато литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский отмечает, что в других словарях слово "Пасха" таки есть. К слову, христианская Пасха символизирует утверждение победы добра над злом, жизни над смертью, вечных ценностей над временными.

Украинцы также могут называть Пасху "Паскою". Это название бытует в разговорной речи. Все же "паскою" украинцы привыкли называть пасхальный хлеб. Поэтому лучше выбирать вышепредложенные названия.

Кулич или паска?

В основном в Украине Пасхальный хлеб называют "паской". Также можно услышать такие названия как "баба", "бабка". А вот название "кулич" не стоит употреблять. Украинцы пекут "паску" – и ни в коем случае не "кулич". Последнее слово, кстати, активно распространено в языке русском.



Паска / скриншот видео

Интересно! Слова "паска" имеет иудейское происхождение. И оно вытеснило традиционное название пасхального хлеба – "баба", "бабка". Хотя в некоторых регионах эти слова еще можно услышать параллельно с "паской".

Специалисты Музея Ивана Гончара также рассказали, что не во всех областях нашего государства пасхальный хлеб называли паской.

Писанки или крашанки?

Накануне Пасхи мы святим и писанки, и крашанки. Они имеют свои отличия. Писанки – это сырые яйца, покрытые узорами. А крашанки – сваренные, закрашенные в один цвет яйца, которыми играют в пасхальные забавы.

Как правильно поздравлять с праздником?

Также не стоит поздравлять других с "наступающими праздниками" или "наступающей Пасхой".

Обратите внимание! Современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи. То есть причастия, заканчивающиеся на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

Праздник ни на кого не наступает. Он "настає". Поэтому поздравляйте с "прийдешніми" праздниками.