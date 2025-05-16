Потом получить будет невозможно: украинцам за рубежом дали срок, чтобы забрать оформленные паспорта

Для миллионов украинцев, которые нашли временную защиту в европейских странах, наличие действительного документа имеет решающее значение. Украинский или заграничный паспорт открывает доступ к многочисленным услугам.

Заявители, которые обращаются за документами в зарубежные представительства ГП "Документ", имеют ограниченный срок для того, чтобы забрать свои готовые паспорта. Если этого не сделать, граждане просто могут остаться без него, пишет 24 Канал.

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Украинцам дали срок, чтобы забрать документы

Украинцам, которые подали документы на оформление загранпаспорта в подразделения паспортной службы за рубежом до 24 апреля 2024 года, напомнили, что они должны забрать свои документы до 1 июня 2025 года.

Согласно официальной информации ГП "Документ", паспорта, которые не заберут до этого срока, будут переданы на хранение в Украину, что сделает невозможным их получение из-за рубежа. Забрать их можно будет только на территории Украины.

Граждане могут получить паспорта в зарубежных представительствах Государственного предприятия "Документ" без предварительной записи – в порядке живой очереди.

В то же время перед тем, как планировать визит, рекомендуется зайти на официальный сайт pasport.org.ua, в частности в раздел "Центры", и проверить текущий график работы нужного подразделения.

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