Существует несколько способов, как можно обновить данные, находясь за границей. Об этом пишет 24 Канал.

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Как можно обновить данные за рубежом

Самый простой способ – приложение Резерв+. Если свои данные найти не удалось, то можно попробовать обратиться в техническую поддержку.

Однако иметь приложение – не обязательно, поэтому есть еще один вариант, как можно обновить данные, находясь за рубежом.

Это можно сделать, сообщив свои актуальные данные на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, которые указаны на официальном сайте ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете.

Этого будет достаточно, и обязанность будет считаться выполненной.

Следует также заметить, что для того, чтобы получить паспортные документы за рубежом, мужчины должны иметь действительный военно-учетный документ.

Статус воинского учета работники центра проверяют в реестре самостоятельно. Если запись в реестре отсутствует, то его вносят автоматически.