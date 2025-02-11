Еда была на потолке: в сети показали кадры хаоса на борту самолета, который пережил турбулентность

Самолет авиакомпании United Airlines, следовавший из Нигерии в Вашингтон, был вынужден совершить экстренную посадку в Лагосе. Пассажиры сняли хаотичную сцену в салоне самолета на видео.

В инциденте авиалайнер внезапно потерял высоту через 93 минуты после взлета, в результате чего еда, подносы и личные вещи были разбросаны по всему салону. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Пассажиры пострадали из-за экстремальной турбулентности

Самолет Boeing 787-8 с 245 пассажирами, тремя пилотами и восемью бортпроводниками вылетел из Лагоса поздно вечером в четверг. Вскоре после взлета самолет претерпел внезапную и быструю смену высоты.

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры на борту самолета переживают сильную турбулентность, а еда и напитки разлетаются по салону. Тревожные снимки зафиксировали хаос, когда предметы подбрасывались до потолка.



На борту самолета происходил настоящий хаос / Фото Daily Mail

Компания United Airlines подтвердила, что четверо пассажиров и двое членов экипажа получили незначительные телесные повреждения в результате инцидента.

Все пострадавшие обратились за медицинской помощью и после обследования были выписаны из больницы.



Еда и напитки летали по салону / Фото Daily Mail

Авиакомпания United Airlines сейчас расследует внезапное изменение высоты полета одного из своих рейсов. Пока не предоставили объяснения инцидента. В своем заявлении авиаперевозчик подтвердил, что сотрудничает с авиационными органами США и Нигерии, чтобы полностью понять обстоятельства происшествия.

Также подчеркнула свою приверженность безопасности полетов и пообещала провести всестороннее расследование, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.