Одна страна в Европе готова платить украинцам пенсии: нужно выполнить 2 условия
- Украинцы, которые получили временную защиту в Финляндии, могут претендовать на государственные пенсионные выплаты, если они достигли 65 лет и прожили в стране легально в течение по крайней мере 3 лет.
- Финляндия предоставляет гарантийную пенсию в размере около 991 евро в месяц, но перед ее получением нужно оформить все другие возможные пенсии.
Украинцы пожилого возраста, получившие временную защиту в Финляндии, могут претендовать на такие же государственные выплаты, как и другие местные жители.
Финляндия имеет довольно необычный подход к украинским беженцам, по сравнению с другими странами Европы. Там помощь для украинцев не временная: страна делает ставку на долгосрочную поддержку пожилых людей, пишет Kela.
Могут ли украинцы получать пенсию в Финляндии?
В Финском ведомстве социального обеспечения заявляют, что украинцы, которые прибыли в страну весной 2023 года или раньше, уже совсем скоро смогут подаваться на пенсию по возрасту. Оформить финансовую помощь в Финляндии украинцы могут, если трудовой пенсии нет, или же если она очень маленькая.
Трудовая пенсия – это та, которую человек заработал собственной работой или бизнесом, а вот Kela предоставляет то, что называется народной пенсией. Получить ее можно в двух случаях:
- по возрасту после 65 лет;
- по нетрудоспособности или реабилитационную помощь – если человек длительное время не может работать из-за проблем со здоровьем.
Кроме того, ведомство предоставляет дополнительную гарантийную пенсию в случае, если других пенсий не хватает на покрытие расходов.
Гарантийная пенсия дает возможность получать около 991 евро в месяц. Но перед тем, как подаваться на нее, сначала следует оформить все другие пенсии, на которые человек имеет право в Финляндии или за ее пределами.
Для того, чтобы получить пенсию в Финляндии, украинцы должны:
- иметь возраст от 65 лет;
- прожить легально и непрерывно в стране в течение по крайней мере 3 лет.
Впрочем, отсчет лет начинается не с момента приезда, а с даты получения статуса постоянного проживания.
Какую помощь могут получить украинцы в Финляндии?
В Финляндии украинцы, получившие в стране временную защиту, могут претендовать на финансовую помощь в стране. Впрочем, она сильно зависит от доходов и потребностей семьи.
Денежная помощь не предоставляется автоматически, пишет Migri. На нее нужно подать заявку в центре приема беженцев, заполнив необходимые формы. И тогда денежная помощь распределяется на основную и дополнительную части. Основная предназначается для одежды, незначительных медицинских выплат, билетов на транспорт и оплату услуг оператора.
А вот на дополнительную помощь можно подать отдельную заявку, указав о потребностях своей семьи.
