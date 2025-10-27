"Прошли 10 кругов ада, чтобы получить квартиру": украинка показала жилье, которое сняла в Ирландии
- Украинка арендовала квартиру в Ирландии за 2400 евро в месяц без коммунальных, расположенную в современном комплексе на закрытой территории.
- Квартира с одной спальней и кухней оборудована новой мебелью и техникой, но нуждается в доработке для создания уюта.
Украинка нашла жилье в Ирландии за 3 недели. Квартира расположена в центральной локации города на закрытой территории. Это современный комплекс.
Цена аренды такой квартиры – 2400 евро без коммунальных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBEHEN.
Какие условия в квартире?
Украинка рассказала, что квартира требует доработки, создания определенного уюта, но есть хорошая база с хорошим новым ремонтом. Это квартира с одной спальней, гостиной и кухней. Есть место для обустройства рабочего места. Кухня оборудована посудомойкой, стиральной машиной и сушилкой. Уже есть определенная основа из мебели. Поэтому докупать много не придется.
Такое качество для Ирландии – это редкость. Жить в этом будет гораздо приятнее, чем в старом здании с плесенью посреди поля. До сих пор не могу поверить, что мы прошли 10 кругов ада, чтобы получить эту квартиру, – поделилась женщина.
Она рассказала, что компания ее мужа выделяет им несколько тысяч евро для украшения дома. В доме огромная терраса, а этажи сделаны в гостиничном стиле.
Украинка рассказала о жилье в Ирландии: смотрите видео
