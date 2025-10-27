Цена аренды такой квартиры – 2400 евро без коммунальных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBEHEN.

Какие условия в квартире?

Украинка рассказала, что квартира требует доработки, создания определенного уюта, но есть хорошая база с хорошим новым ремонтом. Это квартира с одной спальней, гостиной и кухней. Есть место для обустройства рабочего места. Кухня оборудована посудомойкой, стиральной машиной и сушилкой. Уже есть определенная основа из мебели. Поэтому докупать много не придется.

Такое качество для Ирландии – это редкость. Жить в этом будет гораздо приятнее, чем в старом здании с плесенью посреди поля. До сих пор не могу поверить, что мы прошли 10 кругов ада, чтобы получить эту квартиру, – поделилась женщина.

Она рассказала, что компания ее мужа выделяет им несколько тысяч евро для украшения дома. В доме огромная терраса, а этажи сделаны в гостиничном стиле.

