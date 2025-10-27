"Пройшли 10 кіл пекла, щоб отримати квартиру": українка показала житло, яке зняла в Ірландії
- Українка орендувала квартиру в Ірландії за 2400 євро на місяць без комунальних, розташовану в сучасному комплексі на закритій території.
- Квартира з однією спальнею і кухнею обладнана новими меблями і технікою, але потребує допрацювання для створення затишку.
Українка знайшла житло в Ірландії за 3 тижні. Квартира розташована у центральній локації міста на закритій території. Це сучасний комплекс.
Ціна оренди такої квартири – 2400 євро без комунальних. Про це пише 24 Канал з посиланням на OBEHEN.
Які умови у квартирі?
Українка розповіла, що квартиру потребує допрацювання, створення певного затишку, але є хороша база з гарним новим ремонтом. Це квартира з однією спальнею, вітальнею та кухнею. Є місце для облаштування робочого місця. Кухня обладнана посудомийкою, пральною машиною та сушаркою. Вже є певна основа з меблів. Тому докупляти багато не доведеться.
Така якість для Ірландії – це рідкість. Жити у цьому буде набагато приємніше, ніж у старій будівлі з пліснявою посеред поля. Досі не можу повірити, що ми пройшли 10 кіл пекла, щоб отримати цю квартиру, – поділилась жінка.
Вона розповіла, що компанія її чоловіка виділяє їм кілька тисяч євро для оздоблення будинку. У будинку величезна тераса, а поверхи зроблені у готельному стилі.
Українка розповіла про житло в Ірландії: дивіться відео
Що варто знати про життя українців за кордоном?
