Боялась говорить на украинском: блогерша рассказала, почему уехала из Польши

Блогерша из Украины, переехавшая в Польшу, призналась, что в этой стране она боялась гулять одна, разговаривать по телефону на улице или даже общаться на украинском языке в общественных местах.

Наталья Пирус, украинская блогерша, рассказала, что решила уехать из Польши вместе со своим парнем всего через год проживания в стране. И несмотря на то, что девушка уже нашла в стране работу и даже завела свой блог, некоторые нюансы жизни в Польше оказались для нее слишком неприятными, рассказала она в своем блоге.

Почему украинка уехала из Польши?

Девушка подчеркнула, что Польша имеет немало преимуществ для украинцев, но несколько обстоятельств все же заставили ее принять решение о переезде из страны. И первой причиной стало ощущение опасности и случаи ксенофобии. Она сама стала свидетельницей нескольких таких ситуаций.

По словам Натальи, к ней лично не относились враждебно, но новости и увиденное все же усилили ее тревогу.

Украинка рассказала о переезде из Польши: смотрите видео

Ко мне, слава Богу, здесь никто не проявлял ксенофобии, но я была свидетелем таких моментов. И от этого, и от новостей у меня, как у тревожного человека, появились сильные страхи,

– рассказала она.

Также Наталья призналась, что стала бояться гулять одна в Польше, и даже ходить в магазины и разговаривать по телефону на улице. Некомфортным стало даже общение на украинском языке в кафе с подругой.

В последние месяцы лета я ходила по улице и пыталась "считывать" людей, чтобы понять, чего мне от них ждать. А после избиения пары во Вроцлаве я уже даже с парнем в магазине пыталась говорить шепотом,

– добавила девушка.

Но на решение о переезде повлияли также и трудности с легализацией пребывания в Польше. И девушка, и ее парень жили в стране на основании временной защиты, но из-за этого не имели достаточной уверенности в своем будущем.

А, по словам блогерши, получения карты постоянного проживания нужно ждать много лет и "израсходовать кучу нервов".

А вот третью причину, повлиявшую на переезд, Наталья осознала уже после того, как покинула Польшу. На протяжении всего пребывания за границей женщина жила с постоянным чувством тревоги и ожиданием, что может случиться что-то плохое.

Между тем новое исследование показало, что лишь 24% взрослых поляков относятся к украинским беженцам положительно. Отношение примерно половины из них нейтральное, а еще трети – отрицательное.