Боялася говорити українською: блогерка розповіла, чому виїхала з Польщі

Наталія Пірус, українська блогерка, розповіла, що вирішила залишити Польщу разом зі своїм хлопцем лише після року життя в країні. І попри те, що дівчина вже знайшла у країні роботу та навіть почала свій блог, кілька нюансів життя у Польщі виявилися для неї надто неприємними, зазначила вона у своєму блозі.

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Чому українка поїхала з Польщі?

Дівчина наголосила, що Польща має чимало переваг для українців, але кілька обставин все ж примусили її ухвалити рішення про переїзд з країни. І першою причиною стало відчуття небезпеки та випадки ксенофобії. Вона сама стала свідком кількох таких ситуацій.

За словами Наталії, до неї особисто вороже не ставилися, але новини та побачене все ж посилили її тривожність.

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Мене, слава Богу, тут ніхто не ксенофобив, але я була свідком таких моментів. І від цього, і від новин у мене, як у тривожної людини, з’явилися сильні страхи– розповіла вона.

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Також Наталія зізналася, що почала боятися гуляти сама у Польщі, і навіть ходити до магазинів та розмовляти телефоном на вулиці. Некомфортним стало навіть спілкування українською в кафе з подругою.

В останні місяці літа я ходила вулицею й намагалася зчитати людей, щоб зрозуміти, чого мені від них чекати. А після побиття пари у Вроцлаві я вже навіть із хлопцем у магазині намагалася говорити пошепки– додала дівчина.

Але на рішення про переїзд вплинули також і труднощі з легалізацією перебування в Польщі. І дівчина, і її хлопець жили в країні на підставі тимчасового захисту, але через це не мали достатньої впевненості щодо свого майбутнього.

А за словами блогерки, на отримання карти сталого побуту потрібно чекати багато років та "витратити купу нервів".

А ось третю причину, що вплинула на переїзд, Наталія усвідомила вже після того, як покинула Польщу. Протягом усього перебування за кордоном жінка жила з постійним відчуттям тривоги та очікуванням, що може статися щось погане.

Тим часом нове дослідження показало, що лише 24% дорослих поляків ставляться до українських біженців позитивно. Ставлення приблизно половини з них нейтральне, а ще третини – негативне.