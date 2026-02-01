"Снимайте розовые очки": украинка раскрыла нюансы жизни в популярной стране

Многие украинцы сейчас живут за границей, а некоторые только думают о переезде. Впрочем, перед этим нужно узнать заранее обо всех минусах выбранной страны.

Украинка Ирина живет в Испании уже не один год, и рассказала, что после переезда в желанную многими Испанию "розовые очки слетают очень быстро", сообщает ira.fedoriichuk.

Интересно "Какие-то невероятные испытания": украинка раскрыла большой минус Германии

Что нужно знать о жизни в Испании?

Украинка советует всем, кто думает о переезде в солнечную Испанию, как можно скорее снять розовые очки – ведь жизнь в этой стране совсем не такая простая, как кажется.

Жить в Испании классно, но здесь нет выплат, здесь не дают квартиру у моря. Перед переездом сюда нужно готовиться и знать, что работать ты будешь без знания языка не всегда на классной работе,

– поделилась украинка.

Женщина советует не думать перед переездом исключительно о климате и море – ведь впоследствии может оказаться, что в стране слишком много других недостатков.

Украинка рассказала о переезде в Испанию: смотрите видео

Вот на что Ирина советует обратить внимание перед переездом:

Наличие работы . Оценить рынок труда следует заранее и подумать, кем вы можете работать в Испании.

. Оценить рынок труда следует заранее и подумать, кем вы можете работать в Испании. Поиск жилья . Цены на жилье в Испании сильно колеблются в зависимости от города. В Барселоне и Валенсии, например, они могут достигать 1000 – 1500 евро в месяц в среднем, пишет International Living.

. Цены на жилье в Испании сильно колеблются в зависимости от города. В Барселоне и Валенсии, например, они могут достигать 1000 – 1500 евро в месяц в среднем, пишет International Living. Документы . Об оформлении документов следует позаботиться еще до переезда. Если есть дети, свидетельство о рождении нужно обязательно перевести на испанский.

. Об оформлении документов следует позаботиться еще до переезда. Если есть дети, свидетельство о рождении нужно обязательно перевести на испанский. Сохранение. Ехать в Испанию украинка советует исключительно с финансовой подушкой.

Что еще рассказывают украинцы за границей?