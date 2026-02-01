"Снимайте розовые очки": украинка раскрыла нюансы жизни в популярной стране
- Жить в Испании не так просто, как кажется, из-за отсутствия выплат и сложности найти работу без знания языка.
- Перед переездом в Испанию следует заранее оценить рынок труда, цены на жилье, подготовить документы и иметь финансовую подушку.
Многие украинцы сейчас живут за границей, а некоторые только думают о переезде. Впрочем, перед этим нужно узнать заранее обо всех минусах выбранной страны.
Украинка Ирина живет в Испании уже не один год, и рассказала, что после переезда в желанную многими Испанию "розовые очки слетают очень быстро", сообщает ira.fedoriichuk.
Интересно "Какие-то невероятные испытания": украинка раскрыла большой минус Германии
Что нужно знать о жизни в Испании?
Украинка советует всем, кто думает о переезде в солнечную Испанию, как можно скорее снять розовые очки – ведь жизнь в этой стране совсем не такая простая, как кажется.
Жить в Испании классно, но здесь нет выплат, здесь не дают квартиру у моря. Перед переездом сюда нужно готовиться и знать, что работать ты будешь без знания языка не всегда на классной работе,
– поделилась украинка.
Женщина советует не думать перед переездом исключительно о климате и море – ведь впоследствии может оказаться, что в стране слишком много других недостатков.
Украинка рассказала о переезде в Испанию: смотрите видео
Вот на что Ирина советует обратить внимание перед переездом:
- Наличие работы. Оценить рынок труда следует заранее и подумать, кем вы можете работать в Испании.
- Поиск жилья. Цены на жилье в Испании сильно колеблются в зависимости от города. В Барселоне и Валенсии, например, они могут достигать 1000 – 1500 евро в месяц в среднем, пишет International Living.
- Документы. Об оформлении документов следует позаботиться еще до переезда. Если есть дети, свидетельство о рождении нужно обязательно перевести на испанский.
- Сохранение. Ехать в Испанию украинка советует исключительно с финансовой подушкой.
Что еще рассказывают украинцы за границей?
Украинец рассказал, что можно купить в Германии за минимальную заработную плату за час – она составляет около 15 евро.
А вот в Италии нужно осторожно выбрасывать мусор – ведь за одну простую ошибку можно получить штраф в 150 евро.