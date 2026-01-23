Будет дороже, чем рассчитывали: украинка рассказала, что надо знать перед переездом в Испанию

Украинка Полина, живущая в Испании уже несколько лет, раскрыла, что именно она хотела бы знать перед переездом.

Многие думают о том, чтобы переехать за границу, или конкретно в Испанию. И к этому важному решению нужно как следует подготовиться, пишет mrs.faustova.

Что украинка хотела бы знать перед переездом в Испанию?

Цены на аренду

Аренда жилья в Испании очень недешевая. Когда девушка только переезжала в страну, она рассчитывала арендовать квартиру примерно за 1000 евро, но оказалось, что в большинстве крупных городов цены стартуют по крайней мере от 1300 евро плюс коммунальные услуги.

Нет помощи от государства

Многие спрашивают: нет, никто здесь ни с чем не помогает. Можно рассчитывать только на свои силы. Поэтому подумайте, те, кто хотят переезжать из Германии, потянете ли вы,

– поделилась девушка.

Отложение

Украинка предупредила, что перед переездом в Испанию нужно обязательно отложить достаточно большую сумму денег: ведь все, что вы просчитали себе, окажется в конце концов гораздо дороже.

Поэтому перед переездом нужно отложить минимум 5 000 евро, потому что расходов будет немало – от депозита за жилье до обустройства квартиры и времени на поиски работы.

Страна

Украинка поделилась, что в Германии перед многими покупками сомневалась, стоит ли их делать, ведь думала, что скоро может уехать. В Испании она почувствовала, что это ее страна, а потому сразу же заехала в немеблированную квартиру.

Украинка рассказала о переезде в Испанию: смотрите видео

Она не покупала никаких вещей, что уже были в употреблении и обустроила ее полностью новой мебелью – а все потому, что почувствовала: Испания – это страна, где хочется оставаться.

Круг общения

Если вы думаете, что надо ехать только туда, где ваши родственники, знакомые – нет, это не так. Даже во взрослом возрасте – я вот не хожу ни на курсы, ни на работу, у меня нет животных и детей – а все равно как-то так знакомлюсь с людьми,

– поделилась девушка.

Довольно быстро она нашла себе друзей в Испании, поэтому об этом советует не беспокоиться.

