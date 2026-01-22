Украинка Полина успела пожить на севере Испании, но впоследствии переехала на юг, в Валенсию – и именно этот город считает идеальным для жизни. Поэтому она рассказала причины, почему переехала именно туда, сообщает mrs.faustova.

Почему украинка выбрала для жизни Валенсию?

Большим преимуществом для девушки стал климат: она не хотела практически весь год носить теплую одежду, жить среди дождей и серости. Кроме того, Валенсия, по ее словам, подходит для всех людей, что не хотят жить в каком-то маленьком курортном городке, а взамен стремится к жизни в большом городе со всеми выгодами: морем, пляжами, невероятной архитектурой.

Представь, ты просыпаешься, выходишь на свой балкон, завариваешь себе кофе. Видишь из окна горы, чувствуешь морской бриз. Пахнет морем, а не тем, что твой сосед снова курит на лоджии,

– поделилась украинка.

Еще один значительный плюс для блогера – это еда. в Валенсии всегда можно найти свежие морепродукты, а овощи, фрукты и ягоды стоят совсем недорого. Именно в этом городе украинка начала больше есть рыбу, ведь найти ее можно гораздо проще.

Здесь высокое качество жизни, очень большое украинское комьюнити. Уже чего только здесь украинцы не пооткрывали: кафешки, риэлторские агентства, салоны красоты, кафе, спортивные клубы, студии, студии пилатеса. Поэтому здесь всегда будет тебе комфортно,

– рассказала девушка.

Даже во многих новостройках, по словам украинки, большинство жителей составляют украинцы. А люди в Валенсии очень открытые, гостеприимные и приветливые. Единственный недостаток – это стоимость жизни, ведь она в этом большом городе немалая.

Но главное для девушки – это то, что в Испании люди никуда не спешат: они наслаждаются и "живут, а не выживают".

