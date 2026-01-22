Українка Поліна встигла пожити на півночі Іспанії, але згодом переїхала на південь, у Валенсію – і саме це місто вважає ідеальним для життя. Тож вона розповіла причини, чому переїхала саме туди, повідомляє mrs.faustova.

Чому українка обрала для життя Валенсію?

Великою перевагою для дівчини став клімат: вона не хотіла практично весь рік носити теплий одяг, жити серед дощів та сірості. Окрім того, Валенсія, за її словами, підходить для усіх людей, що не хочуть жити у якомусь маленькому курортному містечку, а натомість прагне життя у великому місті з усіма вигодами: морем, пляжами, неймовірною архітектурою.

Уяви, ти прокидаєшся, виходиш на свій балкон, заварюєш собі каву. Бачиш з вікна гори, відчуваєш морський бриз. Пахне морем, а не тим, що твій сусід знову палить на лоджії,

– поділилася українка.

Ще один значний плюс для блогерки – це їжа. у Валенсії завжди можна знайти свіжі морепродукти, а овочі, фрукти та ягоди коштують зовсім недорого. Саме в цьому місті українка почала більше їсти рибу, адже знайти її можна набагато простіше.

Українка розповіла про Валенсію: дивіться відео

Тут висока якість життя, дуже велике українське ком'юніті. Вже чого тільки тут українці не повідкривали: кафешки, рієлторські агенції, салони краси, кав'ярні, спортивні клуби, студії, студії пілатесу. Тому тут завжди буде тобі комфортно,

– розповіла дівчина.

Навіть у багатьох новобудовах, за словами українки, більшість мешканців складають українці. А люди у Валенсії дуже відкриті, гостинні та привітні. Єдиний недолік – це вартість життя, адже вона у цьому великому місті чимала.

Але головне для дівчини – це те, що в Іспанії люди нікуди не поспішають: вони насолоджуються та "живуть, а не виживають".

