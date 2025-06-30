Украинка дала 2 главных совета для тех, кто хочет переехать в Италию

Украинка Ксения, которая уже 3 года проживает в Риме, дала советы другим украинцам, которые планируют переехать в эту страну. Она призналась, что за все это время не была дома, и в Италии ей вполне хорошо.

Ксения рассказала, что украинцы, которые живут в Италии 20 – 30 лет, предостерегали ее от переезда. Но она не послушалась, и теперь есть чем поделиться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @ksenia_shalenko.

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Трудно ли жить в Италии

Украинка рассказала, что ее пугали тяжелой жизнью в Италии – тяжелыми заработками и отсутствием хорошей работы. Однако ей все удалось, потому что она верила в себя.

Поэтому первым советом, который дала Ксения, была – "не слушать тех, кто пытается обрезать вам крылья".

Не слушайте тех, кто пытается вам обрезать крылья. Если вы уже решили ехать, у вас 100% есть какая-то специальность, вы умеете что-то хорошо делать. Вам просто нужно подумать, как себя продать и все. Либо вы открываете свое собственное дело, или вы идете каким-то другим путем. Но это возможно. Главное, чтобы вам не отрезали крылья и вы не подумали, что "я буду такой, как все, потому что если у них не получилось, то и у меня не получится",

– сказала эмигрантка.

Она рассказала, что знает очень много успешных людей, которые переехали в Италию и хорошо живут.

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Второй важный совет, который дала Ксения – учить итальянский язык. Она отметила, что на самом деле это является самым главным фактором проживания в стране, ведь очень мало итальянцев знают английский.

"Все возможно в любой стране. Как по мне, Италия по сравнению с другими странами не сложная. И не такая, что уж и бюрократическая", – добавила она.