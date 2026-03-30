Италия заплатит 15 тысяч евро за переезд на очень популярный курорт: там постоянно солнечно

Украинцы и другие иностранцы вместе с итальянцами могут принять участие в необычной программе: страна готова заплатить немало денег людям, которые решатся переехать на один чрезвычайно популярный остров.

Сардиния – это невероятно красивый остров в Италии, который, как и многие другие регионы страны, столкнулся с проблемой уменьшения населения, сообщает Express. И для того, чтобы восстановить села, постепенно опустошаются, правительство страны готово платить людям, что решат поселиться там.

Интересно Топ-3 странные штрафы в Польше: как не влететь на бешеную сумму за границей

Почему Италия платит за переезд в Сардинию?

Если вы когда-то мечтали о том, чтобы жить под теплым средиземноморским солнцем и наслаждаться 300 солнечными днями в год, программа переезда в Сардинию – это именно то, что нужно.



Ее создали для того, чтобы возродить несколько сельских районов, где население постоянно сокращается: молодежь выезжает в поисках работы, поэтому остаются там преимущественно только пожилые люди. Участие в программе могут принять все, кто готовы зарегистрироваться как резиденты в небольшом городке на острове.

Впрочем, есть одно условие – его население должно быть меньше, чем 3000 человек.

Для того, чтобы переезд и адаптация стали проще, правительство Италии готово платить 15 000 евро каждому, кто решится на это. Эти средства предназначены для того, чтобы покрыть расходы, связанные с ремонтом или покупкой недвижимости. Но они также не могут превышать 50% от общей стоимости, пишет Mirror.

Зато участники должны обязаться переехать в выбранный населенный пункт в течение 18 месяцев после покупки жилья или завершения ремонтных работ. Но кроме начального гранта, можно получить и дополнительные льготы – они предназначены для людей, планирующих создать семью в Сардинии.

Супруги могут получать примерно 600 евро ежемесячно за первого ребенка, и 400 евро за второго, пока ему не исполнится 5 лет.

На финансирование этой программы выделили 45 миллионов евро – и это часть более широкой инициативы, направленной на преодоление депопуляции в селах.

Что еще следует знать украинцам в Европе?