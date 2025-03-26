Их значительно больше, чем кажется: какие страны не переводят часы

В мире существует много стран, которые не меняют время. С годами их количество еще может возрасти, поскольку многие государства размышляют над отменой этой практики.

Отказ от смены времени связан с влиянием на здоровье и экономическими факторами. Об этом пишет 24 Канал.

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Страны, которые не переводят часы

По состоянию на 2025 год перевод часов практикуют только 70 государств. Это означает, что из 195 всех стран мира в 125 не меняют время.

Сервис timeanddate.com продемонстрировал эту практику на карте. Зеленым цветом обозначены страны, которые переводят часы, синим – страны, которые отменили перевод часов, а белым – страны, которые никогда не меняли время.



Перевод часов в мире / timeanddate.com

Например, вот некоторые страны, которые не меняют время:

Япония

В Японии перевод часов отменили еще в 1952 году. Экономически развитая страна имеет эффективную систему освещения, что делает смену времени лишней.

Китай

Китай отказался от летнего времени в 1991 году. Хотя территория охватывает несколько природных часовых зон, вся страна живет по одному часовому поясу (UTC+8),

Индия

Индия не переходит на летнее время, поскольку разница в продолжительности светового дня в течение года там незначительна.

Южная Корея

В Южной Корее переход на летнее время использовался в 1980-х годах, но позже от него отказались.

Исландия

Исландия не применяет летнее время, поскольку страна имеет значительные сезонные изменения продолжительности дня, и перевод часов не имеет практического смысла.

Аргентина

Хотя раньше Аргентина переводила часы, сейчас эта практика отменена.

Сингапур и Малайзия

Эти страны используют стабильный часовой пояс без переходов, поскольку расположены вблизи экватора.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар

Большинство арабских стран не переходят на летнее время из-за стабильного светового дня и религиозных особенностей.

Турция

В 2016 году Турция решила остаться в летнем времени (UTC+3) на постоянной основе, отменив сезонные изменения.

Марокко

Марокко отказалось от перехода на зимнее время в 2018 году, оставшись в летнем (UTC+1). Исключение – месяц Рамадан, во время которого страна временно возвращается к зимнему времени.

Почему большинство стран не переводят часы

В странах, расположенных вблизи экватора, продолжительность светового дня в течение года почти не меняется, поэтому корректировка времени там вообще не имеет смысла.

Зато исследования показывают, что изменение времени может вызвать нарушение сна, стресс и даже повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме этого, уже проверено, что в современных условиях перевод часов не дает существенной экономии электроэнергии.