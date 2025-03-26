Відмова від зміни часу пов'язана з впливом на здоров'я та економічними чинниками. Про це пише 24 Канал.
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Країни, які не переводять годинники
Станом на 2025 рік переведення годинників практикують лише 70 держав. Це означає, що зі 195 усіх країн світу у 125 не змінюють час.
Сервіс timeanddate.com продемонстрував цю практику на мапі. Зеленим кольором позначені країни, які переводять годинник, синім – країни, які скасували переведення годинника, а білим – країни, які ніколи не змінювали час.
Переведення годинника у світі / timeanddate.com
Наприклад, ось деякі країни, які не змінюють час:
- Японія
У Японії переведення годинника скасували ще в 1952 році. Економічно розвинена країна має ефективну систему освітлення, що робить зміну часу зайвою.
- Китай
Китай відмовився від літнього часу у 1991 році. Хоча територія охоплює кілька природних часових зон, вся країна живе за одним часовим поясом (UTC+8),
- Індія
Індія не переходить на літній час, оскільки різниця в тривалості світлового дня протягом року там незначна.
- Південна Корея
У Південній Кореї перехід на літній час використовувався в 1980-х роках, але пізніше від нього відмовилися.
- Ісландія
Ісландія не застосовує літній час, оскільки країна має значні сезонні зміни тривалості дня, і переведення годинників не має практичного сенсу.
- Аргентина
Хоча раніше Аргентина переводила годинники, наразі ця практика скасована.
- Сінгапур та Малайзія
Ці країни використовують стабільний часовий пояс без переходів, оскільки розташовані поблизу екватора.
- Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар
Більшість арабських країн не переходять на літній час через стабільний світловий день та релігійні особливості.
- Туреччина
У 2016 році Туреччина вирішила залишитися у літньому часі (UTC+3) на постійній основі, скасувавши сезонні зміни.
- Марокко
Марокко відмовилося від переходу на зимовий час у 2018 році, залишившись у літньому (UTC+1). Виняток – місяць Рамадан, під час якого країна тимчасово повертається до зимового часу.
Чому більшість країн не переводять годинник
У країнах, розташованих поблизу екватора, тривалість світлового дня впродовж року майже не змінюється, тому коригування часу там взагалі немає сенсу.
Натомість дослідження показують, що зміна часу може викликати порушення сну, стрес і навіть підвищує ризик серцево-судинних захворювань.
Крім цього, вже перевірено, що у сучасних умовах переведення годинника не дає суттєвої економії електроенергії.