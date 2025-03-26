Відмова від зміни часу пов'язана з впливом на здоров'я та економічними чинниками. Про це пише 24 Канал.

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Країни, які не переводять годинники

Станом на 2025 рік переведення годинників практикують лише 70 держав. Це означає, що зі 195 усіх країн світу у 125 не змінюють час.

Сервіс timeanddate.com продемонстрував цю практику на мапі. Зеленим кольором позначені країни, які переводять годинник, синім – країни, які скасували переведення годинника, а білим – країни, які ніколи не змінювали час.



Переведення годинника у світі / timeanddate.com

Наприклад, ось деякі країни, які не змінюють час:

Японія

У Японії переведення годинника скасували ще в 1952 році. Економічно розвинена країна має ефективну систему освітлення, що робить зміну часу зайвою.

Китай

Китай відмовився від літнього часу у 1991 році. Хоча територія охоплює кілька природних часових зон, вся країна живе за одним часовим поясом (UTC+8),

Індія

Індія не переходить на літній час, оскільки різниця в тривалості світлового дня протягом року там незначна.

Південна Корея

У Південній Кореї перехід на літній час використовувався в 1980-х роках, але пізніше від нього відмовилися.

Ісландія

Ісландія не застосовує літній час, оскільки країна має значні сезонні зміни тривалості дня, і переведення годинників не має практичного сенсу.

Аргентина

Хоча раніше Аргентина переводила годинники, наразі ця практика скасована.

Сінгапур та Малайзія

Ці країни використовують стабільний часовий пояс без переходів, оскільки розташовані поблизу екватора.

Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар

Більшість арабських країн не переходять на літній час через стабільний світловий день та релігійні особливості.

Туреччина

У 2016 році Туреччина вирішила залишитися у літньому часі (UTC+3) на постійній основі, скасувавши сезонні зміни.

Марокко

Марокко відмовилося від переходу на зимовий час у 2018 році, залишившись у літньому (UTC+1). Виняток – місяць Рамадан, під час якого країна тимчасово повертається до зимового часу.

Чому більшість країн не переводять годинник

У країнах, розташованих поблизу екватора, тривалість світлового дня впродовж року майже не змінюється, тому коригування часу там взагалі немає сенсу.

Натомість дослідження показують, що зміна часу може викликати порушення сну, стрес і навіть підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

Крім цього, вже перевірено, що у сучасних умовах переведення годинника не дає суттєвої економії електроенергії.