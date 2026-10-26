Сохраняйте все: украинка предупредила о проблеме при пересечении границы с Польшей

Украинка, проживающая в Шотландии, недавно поделилась в соцсетях довольно неприятным опытом пересечения польской границы. Поэтому женщина посоветовала всегда иметь при себе одно доказательство во время поездок за границу, чтобы впоследствии не возникло проблем.

После перелета из Эдинбурга в Познань пограничники попросили украинку подтвердить предыдущие поездки. Это произошло из-за того, что в электронной системе не удалось найти сведения о пересечении границы, рассказала chuzhozemka1.

Какие доказательства украинка советует всегда хранить?

Женщина поделилась своей неприятной историей с пересечением границы, по ее словам, для того, чтобы другие путешественники заранее знали, с какими сложностями они могут столкнуться. По словам украинки, во время прохождения паспортного контроля в Польше пограничник взял ее паспорт и начал проверять информацию.

Он спросил, как женщина несколько месяцев назад вернулась в Великобританию с Мадейры. Несмотря на то, что женщина рассказала о перелете на самолете, пограничник ответил, что в электронной системе нет сведений, подтверждающих пересечение границы.

Украинка рассказала об инциденте на польской границе: смотрите видео

Женщине, к счастью, удалось найти электронные билеты в почте и показать их пограничнику. Однако в архиве авиакомпании этих билетов уже не было. Но проверка на этом не закончилась.

Также у украинки попросили подтвердить, как именно она в начале мая попала в Шенгенскую зону. Тогда семья с маленькими детьми путешествовала на пароме из Великобритании на север Испании, где проходила контроль и сдавала отпечатки пальцев.

Ситуация показалась украинке особенно странной из-за того, что ранее она уже прилетала в Познань и пересекала польскую границу, и тогда у пограничников не возникло никаких вопросов.

Украинка отметила, что и при вылете из французской Тулузы в ее паспорте поставили отметку о выезде, но подтверждения въезда в Шенгенскую зону в Испании она не получила. И на этот раз найти билеты, подтверждающие поездку, на почте уже не удалось. Тем временем дети устали ждать и начали плакать.

Мои дети уже были очень измучены, они очень-очень плакали, началась истерика,

– рассказала женщина.

В конце концов пограничник вернул паспорта и разрешил семье въехать в Польшу. Автор видео призналась, что раньше о подобных случаях не слышала, поэтому не знала, как правильно действовать в таких ситуациях.

Но для себя она сделала вывод: впредь будет хранить все возможные доказательства, подтверждающие пересечение границы, чтобы при необходимости предоставить их пограничникам.