Можно ли перевозить сушеные грибы через границу
- Сушеные грибы можно ввозить в страны ЕС.
- Важно иметь заводскую упаковку или хорошо запаковать домашние грибы, чтобы избежать проблем на границе.
Сушеные грибы не подпадают под категорию продуктов животного происхождения, ввоз которых запрещен на территорию ЕС. Однако всегда есть риск, что таможенник может утилизировать продукт, если будет сомневаться в его безопасности.
Есть много продуктов, которые можно перевозить через границу. Сушеные грибы тоже можно ввозить в страны ЕС, однако есть несколько важных нюансов. Об этом пишет 24 Канал.
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Сколько сушеных грибов можно перевезти через границу
Разрешенное количество сушеных грибов для перевозки – до 2 килограммов. Грибы должны быть плотно упакованными и не иметь признаков заражения или плесени.
Лучше, чтобы там была заводская упаковка, однако можно перевозить и грибы домашней сушки. Но в таком случае их следует хорошо упаковать, а в идеале еще и промаркировать.
Поэтому, чтобы избежать проблем, лучшим решением будет:
- упаковать грибы в прозрачный пакет или контейнер;
- положить их в легкодоступное место (ручную кладь);
- добавить короткую записку с названием вида грибов.
В общем, если везти за границу небольшое количество сушеных грибов для собственного потребления, то проблем возникнуть не должно.
Однако для ввоза большего количества продукта нужно иметь соответствующие документы, в частности фитосанитарный сертификат.