Может ли выехать за границу мужчина, если у жены 3 группа инвалидности
Еще в начале полномасштабного вторжения мужчина мог без проблем выехать за границу вместе с женой, у которой есть 3 группа инвалидности. Если раньше наличие этой группы у половинки уже было основанием для ее сопровождения, то сейчас – нет.
Сопровождение за границу жены с III группой инвалидности больше не считается правомерным, однако есть исключения. Об этом пишет 24 Канал.
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В каких случаях муж может сопровождать жену с III группой инвалидности
Во время действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации и имеют ограничения на выезд за границу. Однако существуют исключения для определенных категорий лиц, в частности для тех, кто сопровождает или ухаживает за людьми с инвалидностью.
Согласно правилам, которые действуют от мая 2024 года, мужчины могут сопровождать за границу жену с инвалидностью I или II группы. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, которые подтверждают инвалидность жены и родственные связи.
А вот если у жены III группа инвалидности, то возможность выезда за границу зависит от конкретных обстоятельств. В таком случае право на отсрочку имеют только те мужчины, инвалидность жены которых установлена вследствие болезни, которая требует постоянного ухода. В частности:
- онкологические заболевания,
- серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата, которые значительно ограничивают подвижность;
- тяжелые сердечно-сосудистые болезни, которые ограничивают самостоятельный уход;
- отсутствие конечности, кисти, стопы или одного из парных органов;
- заболевания нервной системы, как: церебральный паралич, инсульт, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и т.д;
- тяжелые заболевания органов дыхания, например, поздняя стадия ХОБЛ;
- почечная недостаточность на стадии, которая требует гемодиализа;
- психические расстройства, которые делают невозможным самостоятельный уход (шизофрения, расстройства аутистического спектра и т.д.).