Можно ли перевозить фрукты через границу с Польшей
Перед тем, как отправляться в международное путешествие, очень важно должным образом подготовиться к нему. Среди основных моментов – обеспечение нужной документации, страхование путешествия, приобретение билетов и знание правил относительно товаров, которые можно ввозить в Польшу из Украины.
Таможенное законодательство диктует, что определенные товары запрещено вывозить из страны. Таможенники имеют право конфисковать эти предметы. Другие же товары могут быть разрешены к ввозу в ограниченном количестве. Поэтому, например, можно ли перевозить через границу фрукты, рассказывает 24 Канал.
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Какие продукты можно перевозить через границу
Важное напоминание для путешественников – перевозки готовых блюд через границу разрешено, но с максимальной нормой 2 килограмма на человека.
В ограниченном количестве можно вывозить:
- Икра – 125 граммов на человека.
- Рыбные продукты (рыба без внутренностей) – до 20 килограммов.
- Свежие овощи и фрукты – 5 килограммов (кроме картофеля).
- Детское питание – до 2 килограммов.
- Шоколад – несколько плиток.
- Торты, конфеты, выпечка – до 2 килограммов.
- Мед – до 2 килограммов.
- Кофе – до 500 граммов.
- Чай – до 100 граммов.
А вот строго запрещено перевозить:
- молоко и молочную продукцию – сыры, кисломолочные продукты, консервы, в которых есть молочный продукт, например, сгущенное молоко, тоже могут конфисковать;
- мясо (свежее) и любые мясные изделия, колбасы (в виде бутерброда можно), сало, сосиски;
- консервы (домашние или магазинные на мясной основе).
Что касается домашних закруток, то прямого запрета нет. Однако, таможенник может по своему усмотрению конфисковать или разрешить перевозку закруток.