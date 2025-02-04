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Закордон Пересечение границы Можно ли перевозить фрукты через границу с Польшей
4 февраля, 15:10
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Можно ли перевозить фрукты через границу с Польшей

Марта Касиянчук

Перед тем, как отправляться в международное путешествие, очень важно должным образом подготовиться к нему. Среди основных моментов – обеспечение нужной документации, страхование путешествия, приобретение билетов и знание правил относительно товаров, которые можно ввозить в Польшу из Украины.

Таможенное законодательство диктует, что определенные товары запрещено вывозить из страны. Таможенники имеют право конфисковать эти предметы. Другие же товары могут быть разрешены к ввозу в ограниченном количестве. Поэтому, например, можно ли перевозить через границу фрукты, рассказывает 24 Канал.

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Какие продукты можно перевозить через границу

Важное напоминание для путешественников – перевозки готовых блюд через границу разрешено, но с максимальной нормой 2 килограмма на человека.

В ограниченном количестве можно вывозить:

  • Икра – 125 граммов на человека.
  • Рыбные продукты (рыба без внутренностей) – до 20 килограммов.
  • Свежие овощи и фрукты – 5 килограммов (кроме картофеля).
  • Детское питание – до 2 килограммов.
  • Шоколад – несколько плиток.
  • Торты, конфеты, выпечка – до 2 килограммов.
  • Мед – до 2 килограммов.
  • Кофе – до 500 граммов.
  • Чай – до 100 граммов.

А вот строго запрещено перевозить:

  • молоко и молочную продукцию – сыры, кисломолочные продукты, консервы, в которых есть молочный продукт, например, сгущенное молоко, тоже могут конфисковать;
  • мясо (свежее) и любые мясные изделия, колбасы (в виде бутерброда можно), сало, сосиски;
  • консервы (домашние или магазинные на мясной основе).

Что касается домашних закруток, то прямого запрета нет. Однако, таможенник может по своему усмотрению конфисковать или разрешить перевозку закруток.