Можно ли перевозить фрукты через границу с Польшей

Перед тем, как отправляться в международное путешествие, очень важно должным образом подготовиться к нему. Среди основных моментов – обеспечение нужной документации, страхование путешествия, приобретение билетов и знание правил относительно товаров, которые можно ввозить в Польшу из Украины.

Таможенное законодательство диктует, что определенные товары запрещено вывозить из страны. Таможенники имеют право конфисковать эти предметы. Другие же товары могут быть разрешены к ввозу в ограниченном количестве. Поэтому, например, можно ли перевозить через границу фрукты, рассказывает 24 Канал.

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Какие продукты можно перевозить через границу

Важное напоминание для путешественников – перевозки готовых блюд через границу разрешено, но с максимальной нормой 2 килограмма на человека.

В ограниченном количестве можно вывозить:

Икра – 125 граммов на человека.

Рыбные продукты (рыба без внутренностей) – до 20 килограммов.

Свежие овощи и фрукты – 5 килограммов (кроме картофеля).

– 5 килограммов (кроме картофеля). Детское питание – до 2 килограммов.

Шоколад – несколько плиток.

Торты, конфеты, выпечка – до 2 килограммов.

Мед – до 2 килограммов.

Кофе – до 500 граммов.

Чай – до 100 граммов.

А вот строго запрещено перевозить:

молоко и молочную продукцию – сыры, кисломолочные продукты, консервы, в которых есть молочный продукт, например, сгущенное молоко, тоже могут конфисковать;

– сыры, кисломолочные продукты, консервы, в которых есть молочный продукт, например, сгущенное молоко, тоже могут конфисковать; мясо (свежее) и любые мясные изделия , колбасы (в виде бутерброда можно), сало, сосиски;

, колбасы (в виде бутерброда можно), сало, сосиски; консервы (домашние или магазинные на мясной основе).

Что касается домашних закруток, то прямого запрета нет. Однако, таможенник может по своему усмотрению конфисковать или разрешить перевозку закруток.