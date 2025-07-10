Как оформить доверенность на выезд ребенка за границу
- Ребенок может выезжать за границу до 16 лет только с родителями или близкими родственниками, или при наличии документированного согласия родителей.
- Согласие другого родителя не требуется, если ребенок едет с одним из родителей или близкими родственниками; другим людям нужно иметь доверенность, которую можно оформить у нотариуса или через орган опеки и попечительства.
Для того, чтобы поехать с ребенком за границу, нужно учитывать правила, которые регулируются Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины". Хоть на время военного положения власти упростили некоторые требования.
До 16 лет ребенок может выезжать за границу только с родителями или близкими родственниками. В противном случае обязательно требуется задокументированное согласие родителей. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Сколько мужчин незаконно выехали из Украины: пограничники назвали их способы
Как оформить доверенность на выезд ребенка за границу
Если ребенок выезжает за границу с одним из родителей, то согласие другого пока не требуется. Так же оно не требуется в случае, если ребенок едет с близкими родственниками: совершеннолетним братом или сестрой, бабушкой или дедушкой, опекуном, мачехой или отчимом.
В таком случае достаточно свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий родственные связи.
Все остальные люди должны иметь доверенность. Его можно оформить у государственного или частного нотариуса.
Для оформления доверенности нужно взять с собой следующие документы.
- Паспорта родителей (или одного);
- Идентификационные коды родителей (ИНН);
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Загранпаспорт ребенка (если есть).
В согласии обязательно указывают: страну назначения, период пребывания ребенка за границей и данные человека, который будет его сопровождать.
Также во время военного положения родители могут не идти к нотариусу, а оформить письменное заявление, заверив его в органе опеки и попечительства. Там это бесплатно, тогда как услуги нотариуса могут стоить от нескольких сотен до полутора тысяч гривен.