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Закордон Советы переезжающим в другую страну Как оформить доверенность на выезд ребенка за границу
10 июля, 13:16
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Как оформить доверенность на выезд ребенка за границу

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Ребенок может выезжать за границу до 16 лет только с родителями или близкими родственниками, или при наличии документированного согласия родителей.
  • Согласие другого родителя не требуется, если ребенок едет с одним из родителей или близкими родственниками; другим людям нужно иметь доверенность, которую можно оформить у нотариуса или через орган опеки и попечительства.

Для того, чтобы поехать с ребенком за границу, нужно учитывать правила, которые регулируются Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины". Хоть на время военного положения власти упростили некоторые требования.

До 16 лет ребенок может выезжать за границу только с родителями или близкими родственниками. В противном случае обязательно требуется задокументированное согласие родителей. Об этом пишет 24 Канал.

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Как оформить доверенность на выезд ребенка за границу

Если ребенок выезжает за границу с одним из родителей, то согласие другого пока не требуется. Так же оно не требуется в случае, если ребенок едет с близкими родственниками: совершеннолетним братом или сестрой, бабушкой или дедушкой, опекуном, мачехой или отчимом.

В таком случае достаточно свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий родственные связи.

Все остальные люди должны иметь доверенность. Его можно оформить у государственного или частного нотариуса.

Для оформления доверенности нужно взять с собой следующие документы.

  • Паспорта родителей (или одного);
  • Идентификационные коды родителей (ИНН);
  • Свидетельство о рождении ребенка;
  • Загранпаспорт ребенка (если есть).

В согласии обязательно указывают: страну назначения, период пребывания ребенка за границей и данные человека, который будет его сопровождать.

Также во время военного положения родители могут не идти к нотариусу, а оформить письменное заявление, заверив его в органе опеки и попечительства. Там это бесплатно, тогда как услуги нотариуса могут стоить от нескольких сотен до полутора тысяч гривен.