Сколько стоит загранпаспорт для собаки: цены и подводные камни

Для того, чтобы иметь возможность выезжать из Украины вместе с четвероногим другом, необходимо оформить ветеринарный паспорт международного образца. Однако только его недостаточно, ведь в дополнение надо выполнить ряд процедур.

Цены могут варьироваться в зависимости от региона, клиники и срочности. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Выезд на авто из Украины: важные нюансы, которые надо знать водителям

Сколько стоит сделать паспорт собаке

Оформление ветеринарного паспорта государственного образца стоит от 30 до 400 гривен. Это зависит от самой клиники, региона и срочности выполнения.

Для оформления паспорта нужны: паспорт владельца, заявление, данные о чипировании и прививках. Также можно добавить фото животного, однако это необязательно.

Паспорт заполняют на английском и украинском языках – он действителен в течение всей жизни хвостатого.

Дополнительные условия для выезда за границу с животным

Кроме паспорта, для перевозки собачки через границу нужно выполнить еще ряд требований:

Собака должна быть чипирована. Процедура стоит примерно от 400 до 1 000 гривен, в зависимости от клиники и типа чипа.

Также обязательной является вакцинация против бешенства, которая должна быть проведена не ранее чем за 12 месяцев и не позднее чем за 30 дней до выезда. Это еще примерно до 500 гривен.

Надо получить ветеринарное свидетельство формы 1-ВЕТ – оно выдается за 5 дней до выезда после клинического осмотра животного и стоит примерно 100 – 300 гривен. На границе Украины его надо будет обменять на Международный ветеринарный сертификат – это бесплатно. Однако некоторые ветеринарные клиники предлагают сделать это за хозяев за доплату – до 5 000 гривен.

Важно! Для выезда за границу также нужно сдавать анализ на титр антител против бешенства. Анализ стоит от двух тысяч гривен. После получения результата собака должна находиться в Украине еще несколько месяцев, в зависимости от требований страны назначения.

Кроме этого, некоторые страны могут требовать прививки от других инфекционных болезней. Это нужно проверять на сайте посольства или консульства выбранной страны. К примеру, ранее мы писали о том, как перевезти животное в Великобританию – правила немного отличаются.