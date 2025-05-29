Ціни можуть варіюватися залежно від регіону, клініки та терміновості. Про це пише 24 Канал.

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Скільки коштує зробити паспорт собаці

Оформлення ветеринарного паспорта державного зразка коштує від 30 до 400 гривень. Це залежить від самої клініки, регіону та терміновості виконання.

Для оформлення паспорта потрібні: паспорт власника, заява, дані про чипування та щеплення. Також можна додати фото тварини, проте це необов'язково.

Паспорт заповнюють англійською та українською мовами – він дійсний впродовж усього життя хвостатого.

Додаткові умови для виїзду за кордон з твариною

Окрім паспорта, для перевезення песика через кордон потрібно виконати ще низку вимог:

Собака повинен бути чипований. Процедура коштує приблизно від 400 до 1 000 гривень, залежно від клініки та типу чіпа.

Також обов'язковою є вакцинація проти сказу, яка має бути проведена не раніше ніж за 12 місяців і не пізніше ніж за 30 днів до виїзду. Це ще приблизно до 500 гривень.

Треба отримати ветеринарне свідоцтво форми 1-ВЕТ – воно видається за 5 днів до виїзду після клінічного огляду тварини й коштує приблизно 100 – 300 гривень. На кордоні України його треба буде обміняти на Міжнародний ветеринарний сертифікат – це безплатно. Однак деякі ветеринарні клініки пропонують зробити це за господарів за доплату – до 5 000 гривень.

Важливо! Для виїзду за кордон також потрібно здавати аналіз на титр антитіл проти сказу. Аналіз коштує від двох тисяч гривень. Після отримання результату собака має перебувати в Україні ще кілька місяців, залежно від вимог країни призначення.

Крім цього, деякі країни можуть вимагати щеплення від інших інфекційних хвороб. Це потрібно перевіряти на сайті посольства або консульства обраної країни. До прикладу, раніше ми писали про те, як перевезти тваринку у Велику Британію – правила трохи відрізняються.