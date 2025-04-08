Очередей станет меньше: Украина открыла еще один пункт пропуска со страной Европы
- На границе Украины и Венгрии открылся новый пункт пропуска "Великая Паладь – Нодьгодош" для автомобильного и пассажирского сообщения.
- Ожидается, что новый пункт пропуска увеличит годовую пропускную способность на более 70 тысяч легковых авто и 220 тысяч пешеходов.
- До 2030 года Украина планирует обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых, а также ввести совместный таможенный и пограничный контроль с соседними государствами.
На границе Украины и Венгрии заработал новый пункт пропуска. Он предназначен для автомобильного и пассажирского сообщения.
Пункт пропуска "Большая Паладь – Нодьгодош" заработал во вторник 8 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Министерство развития общин и территорий Украины.
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Что известно о новом пункте пропуска на границе с Венгрией
Новый пункт пропуска на границе с Венгрией построен на модульной инфраструктуре. Он предназначен для оформления легковых авто до 3,5 тонн и пешеходов.
Часы работы пункта пропуска Великая Паладь – НодьгодошПункт пропуска работает только в дневное время – с 7 до 18 часов каждый день.
Новый пункт пропуска в Закарпатской области / Минразвития общин и территорий
По словам Дениса Шмыгаля, открытие нового ПП увеличит годовую пропускную способность украинско-венгерского участка западной границы на более 70 тысяч легковых авто и 220 тысяч пешеходов.
Кроме этого, премьер сообщил, что до 2030 года Украина планирует обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых.
Также частью изменений на западной границе будет запуск совместного с соседними государствами таможенного и пограничного контроля, обновление технической базы, дальнейшая диджитализация. Стремимся, чтобы движение людей, товаров и услуг между Украиной и Европой было максимально быстрый, удобный и безопасный,
– написал Денис Шмыгаль.
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