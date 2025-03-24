Большинство государств отказались от "часовых скачков": сколько стран не переводят часы

Скоро ряд стран перейдут на летнее время. Однако далеко не во всех государствах переводят часы.

В общем переход на летнее время в определенный период практиковали более 140 стран, но около половины из них отменили его. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на timeanddate.com.

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Сколько стран не переходят на летнее время

Сейчас на летнее время переходят менее 40% стран мира. Так, согласно статистике, по состоянию на 2025 год смену времени практикуют только 70 государств. Это означает, что из 195 всех стран мира 125 не осуществляют перевод часов.

Среди них, например, Исландия, Казахстан, Грузия, Турция, Китай и Япония. Также не переводят часы большинство тропических территорий, поскольку у экватора колебания продолжительности дня незначительны.



Какие страны переходят на летнее время / timeanddate.com

Зеленым обозначены страны, которые в этом году используют летнее время;

Синим заполнены территории, где летнее время использовали когда-то, но уже отменили;

Белым обведены территории, где никогда не использовалось летнее время.

Напомним, что переход на летнее время в Украине и во всех странах ЕС состоится в ночь на 30 марта – в 02:00 стрелки часов необходимо перевести на 03:00.