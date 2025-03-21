Скоро летнее время: когда переводят часы в ЕС

Вскоре все страны ЕС перейдут на летнее время. Это означает, что стрелки часов передвинут на час вперед.

Это произойдет в последнее воскресенье марта. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда в ЕС переведут часы

Стрелки часов подвинут на час вперед в ночь с 29 на 30 марта – в 2:00 время переведут на 3:00.

Заметим, что часы переводят все страны ЕС, поскольку это регулируется общим законодательством Евросоюза.

В то же время интересно, что часы не переводят в Исландии – она всегда живет по всемирному координированному времени (UTC+0). Хотя эта страна не является членом ЕС, однако она входит в Шенгенскую зону.



Система изменения времени продолжает действовать в Европе / Pexels

Как перевод часов влияет на здоровье

Доказано что перевод часов негативно влияет на здоровье людей, ведь организму трудно адаптироваться.

Искусственные "часовые скачки" приводят к изменению биологических ритмов, что отражается на общем состоянии, в частности физиологическом и психологическом здоровье.

Европарламент еще в 2019 году поддержал идею отмены перевода часов в ЕС, однако этот вопрос до сих пор не урегулирован – страны никак не могут договориться между собой.