Скоро летнее время: когда переводят часы в ЕС
- Страны ЕС переводят часы на летнее время в ночь с 29 на 30 марта, в 2:00 на 3:00.
- Перевод часов негативно влияет на здоровье, однако отмена этой практики пока не решена на уровне ЕС.
Вскоре все страны ЕС перейдут на летнее время. Это означает, что стрелки часов передвинут на час вперед.
Это произойдет в последнее воскресенье марта. Об этом пишет 24 Канал.
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Когда в ЕС переведут часы
Стрелки часов подвинут на час вперед в ночь с 29 на 30 марта – в 2:00 время переведут на 3:00.
Заметим, что часы переводят все страны ЕС, поскольку это регулируется общим законодательством Евросоюза.
В то же время интересно, что часы не переводят в Исландии – она всегда живет по всемирному координированному времени (UTC+0). Хотя эта страна не является членом ЕС, однако она входит в Шенгенскую зону.
Система изменения времени продолжает действовать в Европе / Pexels
Как перевод часов влияет на здоровье
Доказано что перевод часов негативно влияет на здоровье людей, ведь организму трудно адаптироваться.
Искусственные "часовые скачки" приводят к изменению биологических ритмов, что отражается на общем состоянии, в частности физиологическом и психологическом здоровье.
Европарламент еще в 2019 году поддержал идею отмены перевода часов в ЕС, однако этот вопрос до сих пор не урегулирован – страны никак не могут договориться между собой.