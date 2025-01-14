Шведский город накрыли редкие перламутровые облака: сказочные кадры

Жители шведского города Кируна 12 января видели в небе полярные стратосферные облака. Это редкое явление, которое образуются лишь в очень холодных условиях и на больших высотах.

Местные жители Кируны показали фото сказочного неба в сети. Об этом пишет 24 Канал.

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Полярные стратосферные облака видели в Кируне

Mia Stålnacke сфотографировала полярные стратосферные облака в Кируне и поделилась фотографиями в соцсети X. Местные пейзажи на фоне перламутрового неба имеют невероятный вид.



Полярные стратосферные облака в Кируни / фото Mia Stålnacke, @AngryTheInch в X



Полярные стратосферные облака в Кируне / фото Mia Stålnacke, @AngryTheInch в X

Перламутровые облака в Кируне: смотрите видео

Как образуются перламутровые облака

Перламутровые облака образуются в небе на больших высотах (около 20 – 30 километров). То есть аж в стратосфере, в отличие от большинства облаков, которые образуются в первом слое атмосферы Земли.

Они состоят из кристалликов льда или переохлажденных капель воды. Для их образования воздух должен быть холоднее, чем -85 градусов по Цельсию.

В стратосфере облака наблюдаются редко. Обычно их можно увидеть на высоких широтах (55 – 60°), непосредственно после захода или перед восходом Солнца. Днем на фоне яркого рассеянного света их просто не видно.

Чаще всего они встречаются в Антарктиде, Арктике, Шотландии, Скандинавии и на Аляске. Иногда их можно встретить в районах Северной Европы. Хотя в 2023 году это явление едва ли не впервые увидели в Италии.