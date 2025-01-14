Місцеві жителі Кіруни показали фото казкового неба в мережі. Про це пише 24 Канал.

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Полярні стратосферні хмари бачили в Кіруні

Mia Stålnacke сфотографувала полярні стратосферні хмари у Кіруні та поділилася світлинами у соцмережі X. Місцеві пейзажі на тлі перламутрового неба мають неймовірний вигляд.



Полярні стратосферні хмари у Кіруні / фото Mia Stålnacke, @AngryTheInch в X



Полярні стратосферні хмари у Кіруні / фото Mia Stålnacke, @AngryTheInch в X

Перламутрові хмари у Кіруні: дивіться відео

Як утворюються перламутрові хмари

Перламутрові хмари утворюються в небі на великих висотах (близько 20 – 30 кілометрів). Тобто аж у стратосфері, на відміну від більшості хмар, які утворюються в першому шарі атмосфери Землі.

Вони складаються з кристаликів льоду або переохолоджених крапель води. Для їхнього утворення повітря має бути холоднішим, ніж -85 градусів за Цельсієм.

Стратосфері хмари спостерігаються рідко. Зазвичай їх можна побачити на високих широтах (55 – 60°), безпосередньо після заходу або перед сходом Сонця. Вдень на тлі яскравого розсіяного світла їх просто не видно.

Найчастіше вони зустрічаються в Антарктиді, Арктиці, Шотландії, Скандинавії та на Алясці. Часом їх можна зустріти у районах Північної Європи. Хоч у 2023 році це явище чи не вперше побачили в Італії.