Комары впервые добрались до Исландии: ученые предупреждают о климатическом кризисе
- В Исландии, которая теплеет в четыре раза быстрее, чем остальное северное полушарие, впервые зафиксировали комаров Culiseta annulata.
- Ученые планируют активно следить за комарами весной, чтобы понять, могут ли они пережить зиму и закрепиться в Исландии.
Еще недавно Исландия оставалась единственной страной мира, где вообще не было комаров. Впрочем, она уже потеряла этот статус – и сейчас убежать от надоедливых насекомых можно разве что в Антарктиде.
Глобальное потепление начало медленно менять климат Исландии – и в конце концов это привело к тому, что в стране, которая раньше была слишком холодной, впервые зафиксировали комаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Почему в Исландии появились комары?
Ученые уже в течение длительного времени прогнозировали, что Исландия недолго будет оставаться местом без комаров – ведь там есть немало мест, которые идеально подходят для размножения насекомых: в частности пруды и болота. Впрочем, немало видов комаров все же не сумеют выжить в суровом климате.
Но потепление в Исландии все же происходит – и причем в очень неожиданных темпах. Страна теплеет в четыре раза быстрее, чем остальные северного полушария. Это приводит к разрушению ледников и появлению в водах страны рыбы из более теплых и южных климатических условий.
Рост температуры, впрочем, приводит к появлению новых видов комаров не только в Исландии. В частности, в Великобритании в этом году обнаружили яйца египетского комара, а в Кенте – азиатского тигрового комара. Эти виды инвазивные, и они могут распространять немало тропических болезней.
А вот в Исландии обнаружили вид Culiseta annulata – он холодостойкий и может выжить в непростых климатических условиях страны. Двух самок и одного самца нашли на виноградных лозах во время сбора урожая.
Много лет назад в самолете в международном аэропорту Кефлавик обнаружили одного комара другого вида – но именно этот новый случай является первым в естественной среде Исландии, пишет CNN. Как комар попал в Исландию, пока непонятно, но исследователи не исключают возможности, что он попал с кораблями или контейнерами.
Весной за насекомыми будут следить особенно активно, чтобы понять, может ли вид пережить зиму и закрепится ли он в Исландии.
