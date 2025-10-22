Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Комарі вперше дісталися до Ісландії: вчені попереджають про кліматичну кризу
22 жовтня, 13:41
3

Комарі вперше дісталися до Ісландії: вчені попереджають про кліматичну кризу

Марина Блохіна
Основні тези
  • В Ісландії, яка теплішає в чотири рази швидше, ніж решта північної півкулі, вперше зафіксували комарів Culiseta annulata.
  • Вчені планують активно стежити за комарами навесні, щоб зрозуміти, чи можуть вони пережити зиму та закріпитися в Ісландії.

Ще донедавна Ісландія залишалася єдиною країною світу, де взагалі не було комарів. Втім, вона вже втратила цей статус – і наразі втекти від надокучливих комах можна хіба в Антарктиді.

Глобальне потепління почало поволі змінювати клімат Ісландії – і зрештою це призвело до того, що в країні, яка раніше була надто холодною, вперше зафіксували комарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian

Чому в Ісландії з'явилися комарі?

Вчені вже протягом тривалого часу прогнозували, що Ісландія недовго залишатиметься місцем без комарів – адже там є чимало місць, які ідеально підходять для розмноження комах: зокрема ставки та болота. Втім, чимало видів комарів все ж не зуміють вижити у суворому кліматі. 

Але потепління в Ісландії все ж відбувається – і причому у дуже несподіваних темпах. Країна теплішає у чотири рази швидше, ніж решта північної півкулі. Це призводить до руйнування льодовиків та появи у водах країни риби з тепліших та південніших кліматичних умов. 

Зростання температури, втім, призводить до появи нових видів комарів не тільки в Ісландії. Зокрема, у Великій Британії цьогоріч виявили яйця єгипетського комара, а у Кенті – азійського тигрового комара. Ці види інвазивні, і вони можуть поширювати чимало тропічних хвороб.

А ось в Ісландії виявили вид Culiseta annulata – він холодостійкий та може вижити у непростих кліматичних умовах країни. Двох самиць і одного самця знайшли на виноградних лозах під час збору урожаю. 

Багато років тому у літаку в міжнародному аеропорту Кефлавік виявили одного комара іншого виду – але саме цей новий випадок є першим у природному середовищі Ісландії, пише CNN. Як комар потрапив до Ісландії, поки що незрозуміло, але дослідники не виключають можливості, що він потрапив з кораблями чи контейнерами. 

Навесні за комахами слідкуватимуть особливо активно, аби зрозуміти, чи вид може пережити зиму та чи закріпиться він в Ісландії. 

