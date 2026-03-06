Более 100 километров: на Майорке открывается невероятный пешеходный маршрут

В менее посещаемой путешественниками части Майорки уже появилась своя туристическая приманка – чрезвычайно длинный пешеходный маршрут, тянущийся аж на 105 километров.

На восточном побережье испанского острова Майорки, что называется Льеванти, расположен горный хребет Серра-ле-Льевант. И теперь туристы смогут исследовать его полностью благодаря чрезвычайно длинному и живописному пешеходному маршруту, сообщает Independent.

Интересно 10 фраз на испанском для волшебного путешествия: можно выучить за час

Что известно о новом маршруте на Майорке?

Маршрут объединяет побережье Калес-де-Майорка, сосновые леса и виноградники, а также Манакор. По прибытии туда прогулка продолжается грунтовыми дорогами к традиционным испанским фермам до Сон Каррио.

Здесь можно насладиться невероятными ландшафтами, горными районами острова и прибрежными участками. Последний отрезок пути пролегает от Арты через историческую Капдеперу до прибрежной Кала-Мескиды. На пути туристам встретится и несколько достопримечательностей:

замок Капдепера;

маяк Кала Рахада;

церковь Сан-Жоан-Баптиста;

железнодорожный музей Сон-Каррио.

Идеально эта пешеходная тропа подойдет путешественникам, ищущим альтернативу пляжам, курортам и ночной жизни острова, а взамен хотят исследовать его неизвестную сторону. Маршрут разделен на четыре этапа и проходит через грунтовые дороги, горные тропы и прибрежные маршруты. Здесь придется покорить некоторые вершины, но маршрут очень дружественный к новичкам: максимальный набор высоты за один день составляет 248 метров, пишет Euronews.

Что еще следует знать туристам в Испании?