Более 100 километров: на Майорке открывается невероятный пешеходный маршрут
- На восточном побережье Майорки открылся 105-километровый пешеходный маршрут, проходящий через горный хребет Серра-ле-Льевант и живописные места.
- Маршрут разделен на четыре этапа и включает различные достопримечательности, в частности замок Капдепера, маяк Кала Рахада и другие, и подходит для новичков с максимальным набором высоты 248 метров.
В менее посещаемой путешественниками части Майорки уже появилась своя туристическая приманка – чрезвычайно длинный пешеходный маршрут, тянущийся аж на 105 километров.
На восточном побережье испанского острова Майорки, что называется Льеванти, расположен горный хребет Серра-ле-Льевант. И теперь туристы смогут исследовать его полностью благодаря чрезвычайно длинному и живописному пешеходному маршруту, сообщает Independent.
Что известно о новом маршруте на Майорке?
Маршрут объединяет побережье Калес-де-Майорка, сосновые леса и виноградники, а также Манакор. По прибытии туда прогулка продолжается грунтовыми дорогами к традиционным испанским фермам до Сон Каррио.
Здесь можно насладиться невероятными ландшафтами, горными районами острова и прибрежными участками. Последний отрезок пути пролегает от Арты через историческую Капдеперу до прибрежной Кала-Мескиды. На пути туристам встретится и несколько достопримечательностей:
- замок Капдепера;
- маяк Кала Рахада;
- церковь Сан-Жоан-Баптиста;
- железнодорожный музей Сон-Каррио.
Идеально эта пешеходная тропа подойдет путешественникам, ищущим альтернативу пляжам, курортам и ночной жизни острова, а взамен хотят исследовать его неизвестную сторону. Маршрут разделен на четыре этапа и проходит через грунтовые дороги, горные тропы и прибрежные маршруты. Здесь придется покорить некоторые вершины, но маршрут очень дружественный к новичкам: максимальный набор высоты за один день составляет 248 метров, пишет Euronews.
