Ямайка будет добиваться репараций за работорговлю от короля Чарльза III: что известно

Лидеры стран Карибского бассейна поддержат обращение Ямайки к королю Великобритании –говорится о возмещении за работорговлю в XVI – XIX веках.

О поддержке на Карибах сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Голнесс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Guardian.

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На Карибах поддержали петицию Ямайки о репарациях за рабство

Премьер-министр Ямайки на саммите Карибского сообщества заявил, что Ямайка уже заручилась "широкой поддержкой" региона по петиции к королю Чарльзу III, который одновременно является и главой островного государства.

Какое политическое устройство в Ямайке?

в 1962 году Ямайка получила независимость и вошла в Содружество наций, которое возглавляет Великобритания. И по конституции того же 1962 года возглавляет государство британский монарх, которого в стране представляет генерал-губернатор.

В петиции монарха просят воспользоваться полномочиями, чтобы пригласить в судебный комитет Тайного совета юридическую консультацию. Тайный совет – это апелляционный суд последней инстанции для заморских территорий Великобритании и некоторых стран Содружества.

В Ямайке ожидают, что через суд удастся определить, была ли принудительная перевозка африканцев на Ямайку законной, составляла ли она преступление против человечности и должна ли Великобритания предоставить Ямайке средства правовой защиты от рабства и его последствий.

На протяжении веков Ямайка была "сахарной" колонией Британской империи, и на равнинах острова активно развивались плантации сахарного тростника. За века трансатлантической работорговли более 12,5 миллионов африканцев похитили и насильно перевезли в Америку, включая Ямайку, где они были проданы в рабство.

Премьер-министр Голнесс выразил благодарность депутату парламента от Ямайки Майку Генри, что внес резолюцию. Ее принял парламент и утвердил кабинет министров страны.

Это переломный момент для КАРИКОМ и более широкого глобального движения за репарационное правосудие,

– отметил Голнесс.

Также он заявил, что если петиция будет удовлетворена, Соединенное Королевство будет нести юридическое обязательство предоставить Ямайке и ее народу возмещение за длительный нанесенный ущерб.

Разные страны будут определять, какие действия им предпринимать. Но главное то, что все они поддерживают позицию, которую мы заняли. Это, по моему мнению, главное утверждение – мы работаем вместе в этих усилиях,

– поделилась министр культуры Ямайки Оливия "Бабси" Грейндж.

Другие лидеры стран Карибского бассейна уже подтвердили свою преданность делу – и, как считает премьер Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, Карибскому региону нужны союзники. Поэтому этот вопрос еще будет подниматься на сентябрьском саммите Африка-КАРИКОМ.

К слову, Ямайка входит в десятку стран, где туристы тратят меньше, чем ожидали. А вот где тратят больше, мы уже рассказывали ранее.