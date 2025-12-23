В этой африканской стране пирамид вдвое больше, чем в Египте

Обычно когда говорится о пирамидах, первыми на ум приходят именно пирамиды Гизы, а значит, Египет. Впрочем, есть одна страна неподалеку, где этих сооружений практически вдвое больше – но она совсем не так известна.

На протяжении веков Египет оставался безоговорочным "лицом" монументальной древней архитектуры, и это заставляет многих людей думать, что это едва ли не единственная страна в Африке, имеющая пирамиды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Но если взглянуть на цифры, открывается совсем другая картина – Египет на самом деле не имеет наибольшую концентрацию этих древних сооружений. Зато для того, чтобы посмотреть на наибольшее количество пирамид, стоит обратить внимание на южного соседа этой страны, а именно на Судан.

Что стоит знать о пирамидах в Судане?

Судан, спрятанный в пустынных пейзажах древнего региона Нубия, может похвастаться практически вдвое большим количеством пирамид, чем в Египте. Они построены преимущественно между 800 и 350 годами до нашей эры и называются суданскими, или нубийскими. Они, возможно, меньше и круче своих египетских аналогов – впрочем, они представляют плодотворную и сложную эпоху африканской истории, которую можно легко назвать невероятным скрытым чудом света.

Жители Судана были чрезвычайно плодовитыми строителями – они возвели от 200 до 255 пирамид, а вот у их северного соседа, что более известен, насчитывается всего 118 сооружений. Самые известные расположены в Гизе, но немало пирамид также разбросано по всему Египту – в Абу-Раваше, Абусире, Саккаре и Дахшуре.

Интересно! Суданские пирамиды строили для правителей древнего царства Куш. Как большое государство оно появилось в VIII веке до нашей эры, и во время 25-й династии кушиты даже правили древним Египтом, породив линию царей, известных как "черные фараоны".

Первым правителем стал Пие, что с успехом вторгся в Египет где-то в 770 году до нашей эры и правил из кушитской столицы Напаты. Он вдохновился роскошными гробницами предыдущих фараонов и требовал, чтобы его похоронили так же. После этого он стал первым правителем царства, которого почтили пирамидой в некрополе Эль-Курру в Судане.



Суданские пирамиды / Фото Pexels

Неизвестные сокровища в Мерое

После потери контроля над Египтом в 656 году кушитские цари бежали из страны и основали новую столицу в Мерое. И подавляющее количество нубийских пирамид можно найти именно в этом городе – их здесь примерно 200.

После серии конфликтов с римской армией и соседним королевством Аксум царство Куш было навеки потеряно для истории. И пирамиды также оставались неизвестными, пока их не открыли археологи в 1830-х годах.

Первым детальные эскизы и описания пирамид предоставил западному миру французский исследователь и минералог Фредерик Кайо – его труд "Путешествие в Мероэ" стал настоящей "картой сокровищ" для всех его последователей.

Позорным событием, что запечатлелось в истории раскопок, стало прибытие итальянского военного врача Джузеппе Ферлини и его партнера Антонио Стефани. Не желая откапывать вход в пирамиды глубоко в песке, охотник за сокровищами просто взрывал вершины зданий, чтобы попасть внутрь. Таким образом он разрушил около 40 пирамид.

