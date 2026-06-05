В этих странах Европы воду можно пить прямо из-под крана: она идеально чистая

По данным Европейского агентства по окружающей среде, более 20% территории ЕС находится в плохом химическом состоянии – а это значит, что воду из-под крана там пить точно не стоит.

Только обработка нитратов, что часто содержатся в удобрениях, а потом попадают в водопроводную воду, обходится ЕС в 320 миллиардов евро ежегодно – и все равно далеко не во всех странах уровень качества воды достаточно высок, чтобы ее можно было пить прямо из-под крана, пишет Euronews.

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В каких странах ЕС лучшая вода из-под крана?

Огромные инвестиции Европы в санитарную очистку воды дают свои результаты – из 20 стран мира с лучшей водой 19 расположены именно в Европе. Исключением является только Япония.

А несколько стран ЕС даже получили идеальные 100 баллов по Индексу экологической эффективности:

Норвегия;

Швейцария;

Нидерланды;

Финляндия;

Великобритания;

Исландия;

Мальта;

Германия;

Люксембург;

Швеция.

В то же время химические вещества в подземных водах остаются проблемой даже в этих странах – а исследования показывают, что более 80% сточных вод в мире попадают в водоемы без всякой очистки.

А вот в нескольких странах Европы лучше не рисковать с водопроводной водой – там она не считается безопасной для питья. Это не обязательно означает, что она грязная, но пить ее все же не советуют. Вот в каких странах этого делать не стоит:

Албания;

Армения;

Босния и Герцеговина;

Болгария;

Кипр;

Венгрия;

Молдова;

Черногория;

Румыния;

Сербия.

К слову, когда эксперты говорят о том, что воду из-под крана не стоит пить, они имеют в виду не только активное питье, но и чистка зубов, мытье фруктов и овощей, добавление льда из такой воды к напиткам и тому подобное.