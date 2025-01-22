Не Колумбия и Вест-Индия: почему все же "Америка" называется "Америкой"

Открытие Америки – одно из важнейших событий в истории человечества, которое изменило представление о мире и взаимодействии между континентами. Официальные источники приписывают Христофору Колумбу эту находку, сделанную им в 1492 году. Однако, лишь спустя несколько лет пришло осознание того, что земли, на которые он ступил, были совершенно новым континентом.

Впрочем, задумывались ли вы хотя бы раз: почему тогда Америка названа не в честь своего открывателя – "Колумбией"? Этому есть ответ. Так что, почему Америку назвали Америкой рассказывает 24 Канал.

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Почему Америку назвали Америкой

Существует 3 наиболее вероятные версии:

Первая версия – Колумб

В 1492 году, после исторического путешествия Христофора Колумба, европейцы впервые увидели американский континент. Примечательно, что сам Колумб всю жизнь не знал, что наткнулся на новую землю. Его экспедиция должна была открыть западный проход в Индию, но, достигнув берегов Америки, он ошибочно считал, что достиг своей цели. Эта путаница была усилена появлением коренных жителей, которых Колумб считал похожими на индейцев.

Исторически сложилось так, что Америку еще долго называли Вест-Индией, а Индию – Ост-Индией. Разница в том, что для того, чтобы добраться Америки, необходимо плыть на Запад, а путь к настоящей Индии лежит на Востоке.

Интересно, что коренное население Америки продолжают называть индейцами. Некоторые историки предполагают, что именно Колумб мог дать название Америке, но для него она оставалась недостижимой мечтой – его Вест-Индией.

К слову, страна, города, горы, площади, маяки, реки, улицы и другие географические объекты по всему миру носят имя Христофора Колумба.

Вторая версия – Веспуччи й Вальдземюллер

После открытия Христофором Колумбом пути в Америку волна европейских путешественников отправилась в путешествие через Атлантику. Среди них был и итальянский исследователь Америго Веспуччи, который участвовал в многочисленных экспедициях, открывших неизведанные территории.

Веспуччи стал первым, кто утверждал в своих трудах, что эти земли не были частью Индии, как считалось в то время, а скорее совершенно новыми континентами, которые он назвал "Новым Светом". Веспуччи не только создал карты этих территорий, но и задокументировал уникальную флору и фауну. Его заметки и описания впоследствии изложили в книге.



Почему Америка называется Америкой / Фото Unsplash

В 1507 году картограф Мартин Вальдземюллер тоже приписал открытие новых континентов исследователю Америго Веспуччи, назвав их в его честь "Америкой".

Он обосновал это решение, подчеркнув, что его карта основывается на более точных и полных описаниях Веспуччи, в отличие от предыдущих описаний, предоставленных Колумбом. Потребовалось почти три десятилетия, чтобы мир полностью принял новое название.

Третья версия – Кабот и Америко

Из некоторых исторических источников также известно, что параллельно с экспедицией Христофора Колумба свою осуществлял английский исследователь Джон Кабот. Его путешествие спонсировал итальянец Рикардо Америко.

Так, существует мнение, что Джон Кабот, возможно, достиг Америки раньше Америго Веспуччи, дав земле название своего спонсора. А уже потом Веспуччи взял себе фамилию этого континента.