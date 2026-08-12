Не ручками: украинка рассказала, чем дети пишут в испанских школах

Многие родители уже сейчас начинают покупать необходимые канцелярские принадлежности для детей. И в комплект обязательно входят синие шариковые ручки. А вот детям в Испании они в школе, оказывается, не нужны.

Сын украинки Веры Вовчук ходит в школу в испанском городе Торревьеха – и там учебный процесс во многом отличается от украинского. Дети даже пишут не ручками.

Чем пишут в школах Испании?

В Испании до шестого класса дети пишут не ручками, а карандашами. Они нужны для того, чтобы можно было легко исправить ошибку, если ученик ее допустит.

То есть здесь культивируют такую идею – не бояться делать ошибки. Это очень классно,

– поделилась блогерша.

И карандаши используются не только для повседневного обучения, но и для сдачи экзаменов. Только в шестом классе на экзаменах начинают использовать ручки. Иногда дети также берут их для того, чтобы переписать задание из книги, но для решений всегда нужен карандаш.

Украинка рассказала о нюансах испанских школ: смотрите видео

Что еще отличает испанские школы?

Система образования в Испании на первый взгляд может напоминать украинскую, но есть немало мелких нюансов, о которых большинство людей даже не подозревают, пишет Steps into Spain. Например, там практикуется другая система оценивания – по 10-балльной шкале.

Кроме того, если ученик проваливает несколько экзаменов, его легко могут оставить на второй год, а домашних заданий дают немного, зато уделяют особое внимание работе в классе.

Еще один интересный нюанс – школы Испании строго охраняются от посторонних. Даже родители не могут попасть туда без предварительной записи. А кроме государственных школ существуют также полугосударственные и очень большой список частных.