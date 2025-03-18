Штрафы до 65 000 евро: почему в Германии категорически не стоит убивать ос

В Германии законодательство по защите диких животных является четким. Все дикие животные находятся под правовой защитой, запрещающей их отлов, ранение или убийство без обоснованной причины. Это касается и ос.

В Германии обычное убийство осы влечет за собой драконовские штрафы. В среднем такие штрафы колеблются от 5 до 50 тысяч евро. Поэтому, почему все так строго с осами в Германии, рассказывает 24 Канал.

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Почему в Германии нельзя убивать ос

В Германии законодательство запрещает уничтожение ос из-за беспокойства по защите окружающей среды и сохранения биоразнообразия.

Защита видов

Осы, вместе с другими видами насекомых, играют решающую роль в поддержании экологического равновесия. Они вносят жизненно важный вклад в опыление растений, помогают в борьбе с вредителями и поддерживают многочисленные важные экологические процессы.

А уничтожение ос может существенно нарушить эти природные функции, что потенциально может привести к более широким экологическим последствиям.

Правовые нормы

В Германии существует законодательство, направленное на защиту отдельных видов насекомых, в частности ос и пчел. Согласно Федеральному закону об охране природы (Bundesnaturschutzgesetz), определенные виды ос находятся под защитой закона. Нарушение этой защиты путем уничтожения или повреждения их гнезд может привести к значительным штрафам для нарушителей.



В Германии за убийство ос можно получить немалые штрафы / Фото Pexels

Экологическое сознание

Германия демонстрирует сильную приверженность к экологическому сознанию среди своих граждан, которые признают важность поддержания экологического баланса. Население активно приобщается к усилиям, соответствующим принципам устойчивого развития и охраны природы.

Так, запрет на уничтожение ос – ключевой компонент более широкой стратегии Германии в защите биоразнообразия и окружающей среды.

Кроме того, в Германии законом запрещено убивать и другие виды насекомых, в частности бабочек и пчел.

Интересно: это не единственная странность в Германии, например, ранее мы рассказывали, почему немцам запрещено ночевать на дачах.